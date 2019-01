Trump promete grande anúncio envolvendo paralisação para este sábado

Folhapress

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Com o governo americano caminhando para o 29º dia de paralisação parcial, o presidente Donald Trump prometeu fazer neste sábado (19) um "grande anúncio" envolvendo o apagão e a situação da fronteira sul do país, onde o republicano quer construir um muro que esbarra na oposição democrata.

"Eu farei um grande anúncio a respeito da crise humanitária na fronteira sul, e a paralisação, amanhã [sábado] à tarde às 3 p.m. [18h de Brasília], ao vivo da Casa Branca", escreveu o presidente em rede social.

A declaração ocorre em meio à mais longa paralisação parcial enfrentada pelo governo americano, em meio ao impasse com democratas sobre o financiamento ao muro que ele julga necessário construir na fronteira com o México para conter a crise migratória que ele afirma que os EUA enfrentam.

O presidente se recusa a assinar quaisquer medidas para financiar o governo que não contemple verba para a obra. Os democratas rejeitam aprovar qualquer lei que tenha essa provisão.

Durante a campanha eleitoral de 2016, o presidente prometeu que o México pagaria pelo muro. Desde que assumiu o cargo, porém, insistiu que o projeto fosse financiado com dinheiro de contribuintes americanos.

Trump chegou a ameaçar declarar emergência nacional para construir o muro, mas recuou recentemente.

Nesta quinta, o republicano cancelou a viagem da delegação americana que iria ao Fórum Econômico Mundial em Davos por causa da paralisação.

O próprio presidente já havia dito que deixaria de ir ao evento em razão do apagão, que deixa 800 mil funcionários federais de licença ou trabalhando sem receber e que provoca outros transtornos, como fechamentos de parques e atrasos em aeroportos.

No último domingo (13), pesquisa da emissora ABC News e do jornal The Washington Post mostrou que a maioria dos americanos responsabiliza o presidente e congressistas republicanos pela paralisação.

Segundo o levantamento, 53% dizem que Trump e os republicanos são os principais responsáveis pela paralisação, enquanto 29% culpam os democratas. Para 13%, os dois lados estão errados.

A pesquisa mostra que somente 18% dizem ter sido afetados pessoalmente pelo apagão parcial, mas 79% admitem que podem enfrentar problemas sérios ou uma crise se a situação continuar por meses.

Por outro lado, só 24% acreditam que a situação imigratória nos EUA atingiu o nível de crise, como o presidente classifica o que acontece na fronteira com o México.

Ao mesmo tempo, cresceu o apoio à construção do muro: passou de 34% um ano antes para os atuais 42%. Já 54% são contrários -eram 63% um ano atrás.