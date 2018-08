Trump quer fim de relatório trimestral para empresas listadas em bolsa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente americano, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (17) por meio de sua conta no Twitter que pediu para a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) que estude a possibilidade de acabar com os relatórios trimestrais das empresas listadas em bolsa.

Trump disse ter conversado sobre como melhorar os negócios no país com um dos maiores líderes empresariais do mundo, que teria sugerido que o presidente parasse com o sistema de relatórios trimestrais para adotar a forma semestral.

Atualmente, as empresas listadas em bolsa precisam informar seus balanços a cada três meses. Para Trump, a mudança permitiria flexibilidade e economia.

De acordo com o jornal Financial Times, críticos do sistema trimestral dizem que essa tradição de Wall Street é cara e distrai as companhias de atingir estratégias de longo prazo. O diretor-executivo da JP Morgan, Jamie Dimon, e o bilionário do mercado financeiro Warren Buffet já haviam feito críticas contra o fim dos relatórios trimestrais.

Ainda segundo o jornal, em 2013, a Comissão Europeia aboliu o requisito das empresas listadas em bolsa de divulgarem seus resultados a cada três meses.