Trump terá novo encontro com Kim Jong-un em fevereiro, diz Casa Branca

Folhapress

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - A Casa Branca anunciou nesta sexta-feira (18) que o presidente Donald Trump e o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, se reunirão pela segunda vez no final de fevereiro, em data e local a serem anunciados futuramente.

O objetivo do encontro é tratar do processo de desnuclearização da Coreia do Norte, que avançou pouco após o primeiro encontro dos dois líderes, em junho do ano passado, em Singapura.

A notícia sobre a nova cúpula ocorre em meio à viagem do negociador norte-coreano Kim Yong-chol a Washington, que tinha o expresso objetivo de acertar uma segunda reunião bilateral.

"O presidente Donald Trump se encontrou com Kim Yong-chol por uma hora e meia, para discutir a desnuclearização e uma segunda cúpula, que vai ser realizada perto do fim de fevereiro", afirmou, em comunicado, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.

"O presidente aguarda com expectativa encontrar o presidente Kim em um lugar a ser anunciado em uma data futura", disse a porta-voz.