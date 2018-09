Trump teria orientado assessores a prosseguir com sobretaxa em US$ 200 bi em importações

Folhapress

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente americano, Donald Trump, orientou assessores a prosseguir com a taxação de US$ 200 bilhões (mais de R$ 830 bilhões) em importações chinesas, passando por cima das tentativas do secretário de Tesouro americano, Steven Mnuchin, de promover conversas com Beijing para resolver a guerra comercial entre os países, segundo a Bloomberg.

A orientação teria sido dada em reunião nesta quinta (13) com Mnuchin, Wilbur Ross, secretário de Comércio, e Robert Lightizer, do Departamento de Comércio, segundo a reportagem.

Antes da reunião, Trump escreveu em uma rede social que "não estão sob pressão para fazer um acordo com a China": "Eles que estão sob pressão para fazer um acordo conosco. Nossos mercados estão crescendo e os deles, colapsando."

As reuniões entre autoridades americanas e chineses para discutir a guerra comercial ainda não tiveram sucesso. A última foi realizada em agosto, quando o subsecretário para assuntos internacionais do Tesouro, David Malpass, se encontrou em Washington com o vice-ministro chinês Wang Shouwen.

A divulgação da notícia levou a uma intensificação da queda no valor do yuan chinês em relação ao dólar no mercado cambial nesta sexta (14). Pouco após das 12h, havia caído 0,45%.

A lista com os produtos que ficarão sujeitos à nova rodada de tarifas, de 25%, ainda não foi divulgada. A administração está considerando ponderações que surgiram durante a fase de consultas públicas, que terminou na última semana.

O governo dos Estados Unidos já impôs taxas de 25% sobre US$ 50 bilhões (mais de R$ 209 bilhões) em importações da China. O país asiático retaliou com tarifas equivalentes.

Na última semana, o republicano ameaçou sobretaxar outros US$ 267 bilhões (mais de R$ 1 trilhão) em importações chinesas, o que significaria impor tarifas sobre praticamente tudo o que o país asiático exporta para os Estados Unidos.

Ele disse que poderiam entrar em vigor em pouco tempo "caso ele quisesse", mas a lista de produtos que ficariam sujeitos à medida ainda não foi publicada.