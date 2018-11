TSE aciona PF para verificar vídeo de suposta urna fraudada

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Rosa Weber, afirmou neste domingo (7) que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal foram acionados para verificar um vídeo compartilhado pelo filho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) e candidato ao Senado, Flavio Bolsonaro (PSL-RJ) em rede social, que mostra suposta fraude em urna eletrônica.

Rosa Weber foi enfática ao dizer que sequer sabe se a urna que aparece no vídeo é verdadeira. "Eu sequer sei se é verdade", disse, em referência ao conteúdo do vídeo.

Flavio Bolsonaro publicou em seu Twitter neste domingo (7) que uma urna eletrônica estaria impondo voto a Fernando Haddad (PT).

"Está acontecendo diante de nossos olhos. Aperta a tecla "1" para presidente e aprece o indicado do presidiário! Quem souber onde aconteceu isso, favor me enviar zona e seção. @TSEjusbr", escreveu Bolsonaro.

De acordo com um integrante do Ministério Público, devido ao ângulo em que foi gravado o vídeo, é possível que a imagem seja de um teste prévio sobre segurança nas urnas, e não da eleição deste domingo.

"Acabou de chegar ao conhecimento do TSE ocorrência desse vídeo. PF e MPF estão sendo acionados para que esta urna, sendo constatada sua existência, essa urna seja retirada, auditada se de fato tiver irregularidade", disse Rosa Weber.

A presidente do TSE foi questionada sobre a acusação durante entrevista a jornalistas no TSE. Também participaram a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a advogada-geral da União, Grace Mendonça e os ministros do TSE Admar Gonzaga, Og Fernandes e Tarcísio Vieira de Carvalho Neto.