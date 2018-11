TSE diz que 964 urnas foram substituídas até as 14h

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que 964 urnas foram substituídas até as 14h deste domingo (7) em todo o país. Esse valor representa 0,19% do total de 525,9 mil urnas. Os estados com mais urnas substituídas foram Minas Gerais (252) e Rio de Janeiro (123).

O primeiro turno da eleição ocorre das 8h até as 17h (de Brasília).

O TSE também informou que, até 14h, foram registradas 134 ocorrências, sendo 130 com eleitores e 4 com candidatos.

Um candidato chegou a ser preso em São Paulo, por divulgação de propaganda, e 31 eleitores foram detidos por motivos como boca de urna, divulgação de propaganda e transporte ilegal de eleitores.