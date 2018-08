TSE empossa Fachin como ministro efetivo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), tomou posse nesta quinta (16) como ministro efetivo no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ele já ocupava uma vaga como substituto. No entanto, como Luiz Fux deixou a corte na terça, a ministra Rosa Weber, que até então era vice, passou a ocupar a presidência. Luís Roberto Barroso passou para a vice-presidência e agora Fachin ocupa a terceira vaga do STF no TSE. A composição segue um critério de antiguidade.

Estão presentes a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, a procuradora-geral eleitoral Raquel Dodge e o presidente da OAB, Claudio Lamachia, além de Dias Toffoli (vice-presidente do STF), além dos ministros Torquato Jardim (ministro da Justiça), Grace Mendonça (AGU), João Batista (TST), José Múcio (TCU), entre outros. (Letícia Casado)