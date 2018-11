TSE indefere pedido de Cabo Daciolo, que não poderá participar de debate

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal Superior Eleitoral não acatou o pedido de Cabo Daciolo e de seu partido, o Patriota, para que o presidenciável participasse do debate da TV Globo, que será realizado nesta quinta-feira (4). Na decisão, o ministro Carlos Horbach considerou que um dos cinco congressistas do partido não foi eleito originalmente pela legenda.

"No caso dos autos, um dos cinco atuais parlamentares filiados ao partido autor é suplente, que se encontra no exercício do mandato de deputado federal desde janeiro de 2017, não sendo, portanto, sua condição de mandatário resultante da eleição", disse Horbach.

Pela Lei das Eleições, os debates devem contar com a presença de candidatos cujo partido tenha a representação de cinco parlamentares eleitos pela legenda no Congresso.