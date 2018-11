TSE nega pedido de Ciro Gomes para ser entrevistado pela Record

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Luis Felipe Salomão negou neste sábado (6) pedido da coligação do candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) para que a TV Record fosse obrigada a entrevistá-lo, uma vez que exibiu entrevista com Jair Bolsonaro (PSL) na última quinta (4).

Ciro alegou ao TSE que Bolsonaro recebeu da Record tratamento privilegiado e desproporcional, porque a TV não deu oportunidade de espaço aos demais candidatos.

"Enquanto os demais presidenciáveis debatiam [na TV Globo] de forma igualitária e com tempo racionado de palavra, Jair Bolsonaro dispunha de um tratamento privilegiado proporcionado pela TV Record, expondo de forma unilateral todos os seus projetos e ataques às demais candidaturas", sustentou Ciro.

O ministro do TSE, porém, afirmou que a corte já decidiu, em outra oportunidade, que "atenta contra o princípio da razoabilidade obrigar os veículos de comunicação a convidar todos os candidatos registrados e a realizar cobertura jornalística diária, impedindo-os de exercer sua atividade em função de critérios mercadológicos, desde que não desbordem para o privilégio".

Salomão afirmou também que as emissoras que fizerem debates têm, por lei, que convidar todos os candidatos cujos partidos tenham representação na Câmara, mas que, em relação a entrevistas, não há previsão legal para que se obedeça a mesma regra.