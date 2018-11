TSE registra substituição de 964 urnas eletrônicas com defeito no País, 32 no Paraná

André Richter - Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou nesta tarde de domingo (7) para 964 o número de urnas eletrônicas que apresentarem defeito e precisaram ser substituídas em todo o país até as 14 horas. Segundo o tribunal, o número representa 0,019% do total de 454,4 mil urnas utilizadas no pleito deste ano. Até o momento, não foram registrados locais com votação manual.

Os estados que tiveram o maior número de urnas com defeito foram Minas Gerais (252), Rio de Janeiro (123), Pernambuco (83), São Paulo (78), Rio Grande do Sul (54), Sergipe (53), Paraná (32).

A votação será encerrada às 17h, conforme horário local de cada região. São 147.302.357 brasileiros aptos a escolher o presidente da República, os governadores de 26 estados e do Distrito Federal, 54 senadores, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais e 24 deputados distritais.