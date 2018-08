Turismo de brasileiros cresce 11,7% em Portugal

Folhapress

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Portugal continua sendo um destino da moda entre os brasileiros. Dados recém-divulgados pelo INE (Instituto Nacional de Estatística) do país europeu mostram um aumento de 11,7% nos primeiros seis meses de 2018, em comparação com o mesmo período do ano passado, que já havia sido de alta expressiva.

Entre janeiro e junho, os viajantes brasileiros foram responsáveis por mais de 1 milhão de diárias na rede de hotéis portuguesa.

Os números agora divulgados se restringem à atividade hoteleira, mas já sinalizam que a quantidade de brasileiros visitando Portugal deve superar a do ano anterior.

Em 2017, mais de 869 mil cidadãos do Brasil visitaram Portugal: uma alta de 39% em relação aos 625 mil viajantes de 2016. O Brasil segue como o principal mercado de turismo para Portugal fora do continente europeu.

As estatísticas do turismo, no entanto, mostram uma desaceleração da atividade, que nos últimos anos tem sido o principal motor de crescimento da economia portuguesa.

A quantidade de pernoites na hotelaria caiu 2,9% em junho em relação ao mesmo período do ano anterior. A retração foi ocasionada principalmente pela menor quantidade de estrangeiros no país.

Embora a quantidade de brasileiros, americanos e canadenses tenha aumentado, os principais mercados emissores europeus --Alemanha, Reino Unido e França-- apresentaram retração.

Autoridades portuguesas minimizaram o resultado e atribuíram a redução na quantidade geral de turistas ao clima atípico deste verão e a fatores externos, como a realização da Copa do Mundo de futebol na Rússia.

Especialistas no setor, porém, indicam que o declínio pode estar relacionado com a retomada das atividades turísticas de destinos como a Tunísia e a Turquia, que sofreram com a redução dos visitantes por conta de atentados terroristas.

O primeiro foi atingido em 2015 por dois ataques em áreas turísticas reivindicados pela facção terrorista Estado Islâmico --um deles em um resort visitado por europeus--que deixaram 59 mortos.

No ano seguinte, foi a vez do segundo ser alvo de outra série de atentados, incluindo um que atingiu o principal aeroporto de Istambul, com 42 mortos.