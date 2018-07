TV aberta tem crescimento ainda maior em 2018

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Neryc

Amanhã, sábado, teremos o fechamento da audiência de junho, mas os números conhecidos até aqui são os mais interessantes e voltam a comprovar o indiscutível bom momento da TV aberta. Os efeitos Copa do Mundo, crise econômica, frio em várias regiões do país, novela estourando na Globo, outra terminando na Record e o SBT estreando a sua, desta vez, foram fatores determinantes para este crescimento. O total de ligados, comparado ao mesmo período de 2017, que já foi um ano muito bom, subiu de 41 para 42 pontos. Globo, SBT e Record, que tinham médias/dia de 13.6, 5.3 e 5.1 subiram, respectivamente, para 14.5, 6.7 e 6.0. Band caiu de 2.0 para 1.6, enquanto a Rede TV! foi de 0.5 para 0.8. Dados do Ibope na Grande São Paulo. Paradoxalmente e apenas escancarando ainda mais os seus problemas, a TV por assinatura até aqui observa a sua maior queda de todos os tempos, caindo de 9.3 para 6.9. Nem o que GloboNews e os canais esportivos e infantis continuam conquistando têm conseguido alterar o triste estado no geral. Ou se reinventa e realiza mudanças há muito necessárias ou irá amargar resultados ainda piores.

Opção da Band

Em meio a tantos outros nomes, a direção da Band escolheu Netinho de Paula para dividir com Joel Datena o comando do programa dos domingos. Entre as opções estudadas, acabou prevalecendo esta.

Era a hora

A saída do Datena, José Luiz, para se candidatar ao Senado, era a oportunidade que a Band tinha de fazer do limão, uma limonada. Se aproveitar de todo barulho causado. Por que não uma mulher, alguém conhecida, para formar dupla com Joel? Parece de propósito a intenção de perder o jogo.

Modulando bem

Sem qualquer comparação com ninguém, é possível afirmar que Cleber Machado tem feito, pelo menos até agora, na Globo, a sua melhor Copa do Mundo. Absolutamente correto e preciso em suas transmissões, sempre se apresentando inteiramente preparado para todas elas.

Duas coisas

Nunca existiu a participação direta de Ana Paula Padrão no ‘Superpoderosas’ da Band. Como amiga e sócia da apresentadora Natalia Leite, ela colaborou na montagem do projeto. Isso é uma coisa...

A outra é que...

Por enquanto, o ‘Superpoderosas’ vai que vai na Band, sem qualquer ordem contrária à sua continuidade. Há o entendimento, inclusive, que aos poucos poderá encontrar o formato ideal.

Segura essa

Adalberto Piotto, no seu programa ‘Cenário Econômico’, da TV Brasil, falou da carga de impostos de produtos relativos às festas juninas, hoje, por sinal, Dia de São Pedro. Paçoca, 36,54% e o vinho nacional, usado no vinho quente, 54,73%. Mas pior que todos, o quentão, 61,5%.

Tá fora

Por conta de outros compromissos, o cantor Eduardo Costa não pode atender ao chamado da Record/Endemol Shine para o ‘Canta Comigo’, do Gugu. O nome dele chegou a ser dado no corpo de jurados especiais.

Voando

A equipe de Paula Richard está muito adiantada no roteiro de ‘Jesus’, próxima novela da Record. Só para se ter uma ideia, até as cenas da crucificação já foram escritas para serem gravadas no Marrocos.

Gravando lá

A Record tem utilizado as instalações do Atlas Studios, um dos principais estúdios de cinema do mundo, na cidade de Ouarzazate, para grande parte dos trabalhos de ‘Jesus’. O local é próximo ao deserto do Saara, com temperaturas que passam, facilmente, dos 40 graus. Em torno de 70 por cento do total da equipe são de profissionais marroquinos e 150 figurantes locais foram contratados especialmente para as gravações.

Bate – Rebate

A ‘Escolinha do Gugu’, em reprise na Record, vai ter que sair do ar. Dois dos seus integrantes pretendem concorrer nas próximas eleições. Geraldo Magela deseja sair como candidato a deputado federal por Minas Gerais. E Rossini Macedo também é pré-candidato pelo Espírito Santo.

Datena vai se despedir hoje das suas atividades no rádio e na televisão.

Se tudo correr como se espera, Ronnie Von deve voltar ao comando do seu programa da Gazeta na segunda-feira. Antes desse estaleiro, Ronnie passou quase um dia inteiro gravando para o programa da Eliana. Material ainda inédito.

Mesmo à distância, trabalhando na cobertura da Copa do Mundo, Sandra Annenberg participará das comemorações da edição 200 do ‘Como Será?’ neste sábado. O programa, sob o comando de Michelle Loreto, vai mostrar reportagem especial gravada por Sandra relembrando alguns dos seus momentos mais importantes.

Victor Maia está comemorando seis anos à frente da parte coreográfica do ‘Lata Velha’, do ‘Caldeirão do Huck’.

C´est fini

Está tudo caminhando na Record para que Alexandre Avancini, morando nos Estados Unidos, venha mesmo a assinar a direção-geral de ‘Gênesis’, novela de Gustavo Reiz que substituirá ‘Jesus’. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!