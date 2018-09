TV Aparecida investe em novelas no horário nobre

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela venezuelana "Coração Esmeralda", que estreou na última segunda (17), é uma aposta da TV Aparecida. A trama vai ao ar de segunda a sábado, às 19h, com reprise às 22h30. É a terceira do canal, que já exibiu as brasileiras "A Padroeira" (Globo), em 2017, e "O Direito de Nascer" (SBT), neste ano -produções lançadas ao ar, originalmente, em 2001.

A inserção das duas primeiras novelas na programação elevou em 7% a média de ibope no horário nobre da TV Aparecida na Grande SP. Padre Wiliam Betonio, diretor de programação do canal, revela alta expectativa: "Fizemos experiência com "A Padroeira" e o público respondeu bem. Por isso, continuamos investindo".

Dublada, "Coração Esmeralda" mostra em seu enredo temas como a preservação ambiental, o amor e a verdade acima da ambição. Ao todo, terá 139 capítulos.

Na história, Beatriz (Irene Esser) é uma ecologista que inicia uma campanha contra o empresário César Augusto Salvaterra (Jean Carlo Simancas), cujas indústrias poluem a cidade, sem nem imaginar que ele é seu pai.