TV Gazeta vai seguir vida normal sem a igreja

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Sexta-feira da próxima semana, 14, será o último dia da Igreja Universal na TV Gazeta-SP. A proposta apresentada pela IURD, redução de 50% do espaço e desconto ainda maior nos valores ajustados, não foi aceita pela Fundação Cásper Líbero. O Superintendente Executivo, Sérgio Felipe dos Santos, tem definido que no sábado, 15, nada internamente irá se alterar de maneira significativa. A vida vai seguir normal, com o aumento da produção da casa em todos os espaços da programação. A ideia é aquela mesma, ocupar os horários disponibilizados com conteúdo próprio e projetos no campo do varejo, como o ‘Gazeta Shopping, Motors e Imóveis’. Não há nenhuma preocupação quanto a isso. Ao contrário. A Gazeta, depois de toda troca para digital, agora está ainda mais empenhada na ampliação da sua rede de emissoras. Recife, por exemplo, foi a última praça a ser alcançada. É de se destacar a segurança da sua direção e a coragem de não se curvar à vontade de terceiros.

Tá confuso

Depois da Copa da Rússia, os comentaristas de arbitragem da Globo deixaram de acompanhar as equipes de transmissão. Foi criada a Central do Apito, com Leonardo Gaciba, Paulo César de Oliveira e Renato Marsiglia intervindo do estúdio.

Menos um

A exceção atende por Arnaldo Cezar Coelho, que em transmissões do Galvão Bueno, é escalado, como sempre foi, para trabalhar nos estádios. O curioso é que não existem critérios bem definidos para as participações do Gaciba, Paulo César e Marsiglia. Muitas vezes, mesmo em situações de lances duvidosos, eles não são chamados a se manifestar.

Meio óbvio

Até porque surgiram informações desencontradas a respeito, cabe esclarecer que contratado exclusivo da Globo só trabalha para a Globo ou emissoras da Globosat. Os que estão fazendo NetFlix não são mais contratados.

Online

Carlos Alberto de Nóbrega e Dálila Nóbrega gravaram dois pilotos de um novo programa para o digital do SBT. A neta traduz ao avô as gírias que a moçada usa na internet. Está aprovado. Agora só depende de o comercial viabilizar.

Sem parar

Conforme o previsto, o diretor Alexandre Avancini iniciou ontem no Marrocos a procura de locações para a nova novela da Record, ‘Gênesis’, substituta de ‘Jesus’. A volta da equipe ao Brasil acontecerá segunda-feira, quando também terá início o trabalho de escolha de elenco.

Vida virou filme

A bonita história de vida do narrador do SporTV, Odinei Ribeiro, desde a infância, em Itanhaém, agora virou filme, graças a iniciativa de Renata Giovannetti, Germano Pereira e Rubens Ewald Filho. “Odinei Ribeiro, narrador de emoções” será exibido pela primeira vez, nesta terça-feira, 21h30, no cine Roxy, em Santos.

A procura de alguém

A saída de Vivian de Oliveira desfalcou de maneira bem importante o quadro de autores da Record. Prova é que ainda não se definiu ninguém para a adaptação de ‘Ben Hur’, com exibição prevista para 2019.

Abacaxi

A indústria americana, tradicionalmente, lança os seus ananases. Como exemplo de agora, “Slender Man – Pesadelo Sem Rosto”, aquele tipo de filme que dá vontade de pedir o dinheiro de volta. Não perca seu tempo.

Tá difícil

Regina Volpato, do “Mulheres”, na Gazeta, também disse “não” para a Rede TV!. Se aceitasse o convite, ela integraria o time de apresentadores de um novo programa de fofocas que a emissora prepara para colocar no ar. A Rede TV! encontra dificuldades para fechar nomes importantes. No caso da Regina, ela está muito bem na Gazeta.

Bate – Rebate

Com produção da Cine Group, Astrid Fontenelle grava a nona temporada do programa ‘Chegadas e Partidas’, trabalho que deve durar até janeiro.

Março é a previsão de estreia no GNT.

Patrícia Abravanel levou a melhor nas edições especiais do ‘Bake Off Celebridades’ que o SBT vai exibir no fim do ano.

Ratinho vai comemorar com um almoço, dia 11, os seus 20 anos de SBT.

“Se eu fechar os olhos agora”, do Ricardo Linhares, estreou no Now...

... O que se lamenta é que isso aconteceu meio que em segredo, sem a divulgação que merecia...

... A série é inspirada no livro de Edney Silvestre, que ganhou o Jabuti de melhor romance em 2010...

... Na Globo, a estreia está prevista para janeiro.

Ontem, Décio Piccinini iniciou 15 dias de férias no ‘Fofocalizando’ do SBT. No começo de outubro será a vez de Leão Lobo...

...Em ambas as situações, eles serão substituídos por Gabriel Cartolano.

C´est fini

Os resultados do ‘The Voice Brasil’ comprovam o acerto da Globo em exibir o programa de julho a setembro, com duas edições semanais. E assim será em 2019. O modelo de agora funcionou muito mais que o anterior. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!