TVs cada dia mais pobres pagam em dólares os podres de suas programações

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Longe de ser um simples acaso, todas as próximas grandes estreias, independentemente de nome de emissora ou número de canal, são formatos que vieram de fora. Prevaleceu, como fato consumado, a lei do menor esforço. Se a TV do Brasil chegou ao estágio que está, a ponto de ser reconhecida como uma das mais importantes do mundo, isto se deve unicamente a indiscutível capacidade de trabalho dos seus profissionais. Aqui, desde o começo e dentro das possibilidades oferecidas, foi criado um jeito próprio de fazer televisão, que não por acaso deu origem aos shows musicais e humorísticos da Record, as novelas da Tupi, Excelsior e depois Globo, além do surgimento de grandes comunicadores. Entre outras históricas conquistas. Nada contra assimilar o que é bom, pouco importando a sua origem, só que isso está se transformando em norma de conduta. A exceção, hoje, é o criar alguma coisa, contra a compra do prato pronto, não por acaso os tantos ananases e prejuízos a cada “BBB”, “The Voice” ou “MasterChef”. Valorizar apenas o que vem de fora, com tantos dólares saindo pelo ralo, continua custando o emprego de milhares de brasileiros. Não por acaso, as emissoras de TV, em sua maioria, estão na dificuldade que estão, com o chapéu na mão, mas insistindo em deixar as produtoras de conteúdo cada dia mais milionárias.

Um absurdo

Onde já se viu pagar royalties para produzir programas de culinária, calouros, entrevista e outros tantos que tais? É só o que está acontecendo. E é dai para pior. Não há nenhum movimento que indique qualquer mudança no rumo das coisas.

Passar a limpo

Nada a ver com os assuntos colocados, mas tão grave como, o nível de desinformação atual. O que dizer de uma participante do ‘Caldeirão’, do Luciano, formada em jornalismo, que não soube responder o nome da capital do Paraná? Muito menos quem escreveu a carta do Brasil a Portugal. Disse que foi Cabral.

Ponto a favor

Dos mais esclarecedores o programa ‘Bem Estar’, ontem, na Globo, ao falar sobre as formas de prevenção da transmissão do vírus HIV. O programa prestou um grande serviço à população em geral, com a participação e contribuição dos médicos con vidados.

A propósito

Que o ‘Bem Estar’, em suas próximas edições, se não o fez, também possa abordar a questão do sarampo. Hoje com vários casos em diversas regiões do país. Onde já se viu? Ela uma doença praticamente extinta, mas que alguns setores permitiram voltar. Tem que vacinar. Se deixar levar por conselhos idiotas dá nisso.

Deu um tempo

José Loreto vai ter que dar um tempo nas pesquisas que vinha fazendo para viver o ex-jogador e comentarista Casagrande no cinema. Agora, como prioridade, passa a se dedicar inteiramente ao badboy Eurico Rocha Júnior, seu personagem na nova novela de Aguinaldo Silva, substituta de ‘Segundo Sol’.

Diante disso

‘O Sétimo Guardião’ ficará no ar na Globo entre novembro e abril e só depois disso o Loreto mergulhará nas filmagens de ‘Casagrande e Seus Demônios’. A produtora responsável, Media Bridge, chamou o cineasta Mauro Lima para dirigir este trabalho e prevê o lançamento em 2019.

Questão de talento

Rafael Cardoso caminha para mais um protagonista na Globo, agora em ‘Espelho da Vida’, substituta de ‘Orgulho e Paixão’. O interessante em relação a este jovem ator é que ele não é chegado ao marketing, “dispensa” assessoria, apesar de ter uma, e sempre se destaca em seus trabalhos. Não à toa, figura na lista dos principais autores da Globo.

Novo comando

Como mais uma consequência da entrada de Datena na briga por uma cadeira no Senado por São Paulo, a Band entregou para Luiz Megale o comando do programa ‘90 Minutos’ na rádio Bandeirantes. Ele já toca esse trabalho, sem abandonar a apresentação do ‘Café com Jornal’ na TV.

De um lado...

A família do José de Abreu se transformou em uma das atrações de ‘Segundo Sol’. Um núcleo formado por atores experientes, com todas as condições de repetir o mesmo sucesso da família do Marcos Caruso e Eliane Giardini em ‘Avenida Brasil’. Até os diálogos na sempre presente mesa de refeições parece dar lugar a alguns improvisos. Receita que deu certo.

... Mas do outro

Assim como naquela família de ‘Avenida Brasil’, a Carminha era o que existia de ruim, a ‘Segundo Sol’ de agora tem no Remy(Vladimir Brichta), o retrato perfeito do que se imagina de mais canalha e mau caráter. Além de chantagear o pai, transa com a mulher do irmão, que também é uma ordinária de quinta. Tudo que há de pior.

Bate – Rebate

O ‘Cartão Verde’, da TV Cultura, recebe nesta quinta-feira, às 22h30, o ex-jogador Marcelinho Carioca.

De férias na Rússia, Fábio Porchat volta segunda-feira ao Brasil...

... E deve retomar as gravações do seu programa na Record já no dia seguinte.

Mesmo com feriado em São Paulo, segunda-feira, Revolução Constitucionalista, programa da Sabrina vai gravar normal.

A Record conclui nesta sexta-feira as gravações de ‘Jesus’, sua nova novela, nas locações do Marrocos...

... Para que tudo pudesse sair como combinado, foi fundamental o entrosamento das equipes, de roteiro à direção...

... As informações que chegam de lá é que tudo correu de acordo com o planejado.

O início das obras do prédio residencial, em frente à sede da Bandeirantes, foi definido para setembro...

... Diante disso, a emissora e seus funcionários passaram a ter um prazo maior para continuar utilizando as instalações ali ainda existentes.

C´est fini

Um dos escolhidos para a grande final do ‘Show dos Famosos’, marcada para este domingo, Tiago Abravanel segue ganhando espaço na Globo. Na sequência, ele voltará ao ‘Popstar’, mas para mostrar os bastidores do programa, agora comandado por Taís Araújo. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!