TVs já têm equipes escaladas para a grande final

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Independentemente de quem vai levantar a taça ou do fracasso da seleção brasileira na Rússia, as transmissões da Copa do Mundo com Globo, SporTV e Fox saem como vencedoras. No caso das 3, Moscou sempre ficou e continua logo ali, com seus canais, o tempo todo falando dos mais diversos lugares, driblando inclusive as dificuldades naturais do país sede, como distâncias ou seus diferentes fusos horários. Mesmo com muita bola pra rolar até lá e sem considerar quais times em campo, a Globo já tem sua equipe escalada para a final, com Galvão, Casagrande, Ronaldo e Arnaldo. O SporTV também. Sempre revezando seus dois titulares, desta vez caberá a Milton Leite transmitir o jogo decisivo, ao lado dos comentaristas Maurício Noriega e Muricy Ramalho, agora bem melhor e recuperado de tudo, depois do susto no começo. Um trio dos mais entrosados. Só a Fox vai deixar essa escolha para um pouco mais à frente, preferindo informar que Nivaldo Prieto e Luiz Guilherme farão as narrações das semifinais. De qualquer maneira caberá a um ou outro a incumbência do jogo final. Agora é esperar e tentar se dividir às custas das seleções dos outros.

Aliás...

Alguém mais preparado, o que não é nada complicado encontrar, poderia explicar por que em vários programas esportivos se perde tanto tempo tentando adivinhar resultados dos jogos? Não há nada mais desimportante e desinteressante que isso. E, pelo que se sabe, não existe entre os muitos competentes jornalistas da área, nenhuma Mãe Dinah.

Vai mudar

É possível antecipar, ainda sem entrar nos maiores detalhes, que mudanças importantes irão acontecer na grade da Band ao longo deste semestre. Há um trabalho em curso, que visa reforçar, de maneira bem importante, a sua faixa nobre.

Mãe e filho

Edmara Barbosa e Bruno Luperi continuam tocando o texto de ‘O Arroz de Palma’, outra da Globo na fila das 18 horas. Novela já aprovada e que terá a direção-geral de Carlos Araújo.

Na agulha

A segunda temporada de ‘Sob Pressão’, de acordo com o pessoal de sua produção, está completamente pronta, gravada, editada e sonorizada. Com os trabalhos encerrados, resta, agora, a Globo definir o dia de estreia. Júlio Andrade e Marjorie Estiano são os protagonistas, nesta nova temporada contando com a participação especial de Fernanda Torres.

Estúdio reservado

Silvio Santos deve retomar as gravações do seu programa nesta terça-feira, depois de quase uma semana proibido de falar por causa de uma forte rouquidão. Tudo causado pela desagradável alergia de sempre.

Bastidor

No final da última semana, a Band acertou a saída de Milton Turolla, com trabalhos em áreas comercial, merchandising e rede. Alguém com vínculo de muitos anos e expediente ao lado de Marcelo Meira e Marcelo Mainardi, que também já deixaram a casa.

De um lado é isso...

O SBT, com muito cuidado e segredo, está preparando para este ano um novo canal na internet. Assunto ainda restrito a sua alta direção. Projeto pronto e a ideia de trabalhar com uma área específica.

... Mas de outro

Não houve nenhum progresso na ideia de um novo canal na Simba, porque o entendimento entre as emissoras componentes, SBT, Record e Rede TV!, não é mais tão próximo e harmonioso como no passado. Nenhum desentendimento ou litígio, mas um grande distanciamento.

Bate – Rebate

Joel Datena é alguém com muito futuro na Band...

... Além do bom profissional que é, sempre pronto para qualquer uma, ganha a todos com sua educação e simpatia.

Agora sim... Record já tem chamada no ar confirmando a estreia de ‘Jesus’ para o dia 24.

Canal Brasil está com uma programação de filmes das mais interessantes para este semestre...

... Além de ‘Quase Memória’, do Cony, dia 28 de agosto, também estão confirmadas as exibições de ‘Rio Mumbai’, de Pedro Sodré e Gabriel Mellin; ‘Arábia’, de João Dumans e Affonso Uchôa...

... E tem ainda o documentário ‘A Vida Extra-Ordinária de Tarso de Castro’, de Leo Garcia e Zeca Brito. Todos inéditos e exclusivos.

O ‘Balanço Geral’, do Gottino, em São Paulo, conquistou, em junho, a maior marca mensal da sua história, com 9,6 pontos...

A média supera o recorde anterior, 9,0, registrado em duas ocasiões: maio de 2018 e fevereiro de 2017.

Ao contrário do rádio, que empobreceu também no setor, na televisão hoje sobram bons repórteres esportivos, os antes chamados repórteres de campo...

... Entre os novos e mais veteranos, as emissoras nunca estiveram tão bem servidas...

... Mauro, Tino, Abel, André, Fernandinho, Zé Renato, Affonso, Ceará, Mendel, Fernando Caetano, Gabriela, De Cillo, Cícero, Gudryan... por aí em diante.

C´est fini

Até segunda ordem, Datena segue com possiblidades de concorrer ao Senado nas próximas eleições. A Band, independentemente de uma decisão dele, vai tomar uma decisão quanto a programação do domingo. As chances do Netinho continuar estão muito próximas de zero. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!