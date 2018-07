U2, Garth Brooks e Metálica são os músicos que mais lucraram em 2017 nos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda irlandesa U2 foi a que mais lucrou no mercado musical dos Estados Unidos em 2017, segundo a revista americana Billboard.

O grupo faturou US$ 54,4 milhões (R$ 203,7 milhões) no ano passado, sendo a maior parte proveniente da turnê do álbum "Joshua Tree" -segundo a Billboard, 80% do lucro dos artistas vem das turnês. Foram 28 shows apenas nos EUA.

Em segundo lugar na lista de faturamento está o artista country Garth Brooks, com US$ 52,2 milhões (R$ 195,5). Em seguida, a banda Metallica, que vendeu 1,4 milhão de cópias de seu último álbum e lucrou US$ 43,2 milhões (R$ 161,8 milhões).

A mulher mais bem colocada na lista da Billboard é Lady Gaga, na sexta colocação. Ela bateu a marca dos US$ 29,7 milhões (R$ 111,2 milhões) com o faturamento com turnê e vendas digitais de suas músicas.

Além dela, há apenas mais cinco mulheres no top 50 de artistas que mais lucraram da Billboard: Celine Dion (26° lugar), Britney Spears (30°), Faith Hill (26°), Ariana Grande (42°), e Janet Jackson (43°).