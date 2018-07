Uber lança game para motoristas alcançarem 5 estrelas em Curitiba

A tecnologia tornou possível pedir um carro ao toque de um botão no celular. Hoje, ela também possibilita formas lúdicas de aprendizado, que podem ser usadas para simular os desafios que os motoristas parceiros encontram no dia a dia. É por isso que a Uber lança, em Curitiba, um game online para quem acabou de se tornar um motorista parceiro da plataforma. O jogo "Desafio Cinco Estrelas" se passa na cidade de Uberlândia, é dividido em três módulos e tem todo o seu conteúdo baseado nas dicas dos motoristas parceiros mais bem avaliados pelos usuários da Uber. De maneira divertida e interativa, o game ajuda os novos motoristas parceiros a lidar com as situações mais comuns que encontrarão no seu dia a dia - reduzindo a apreensão natural das primeiras viagens. O jogo poderá ser acessado por qualquer celular conectado à internet. Dentre os temas abordados estão as expectativas dos usuários com o serviço prestado, dicas de cuidado e manutenção do carro, como agir em diferentes situações ao buscar um usuário, além do tema da diversidade e do respeito mútuo. O conteúdo de diversidade é baseado na campanha da empresa que lançou a "Cartilha de Dicas para Respeito às Pessoas LGBTI". Já as dicas de respeito mútuo reforçam o Código de Conduta da Comunidade, que explica o tipo de comportamento que esperamos de quem usa o app da Uber seja para gerar renda, seja para se deslocar.

Acesso ao jogo: http://playerdois.com.br/uber/demo2018/

Homem que apagou página é multado

A Justiça do Trabalho de São Paulo multou em R$ 5 mil um homem que apagou a página de uma empresa no Facebook após se desligar dela. A decisão foi proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região Ele era gerente e sócio de uma empresa chamada Centro Criativo de Tecnologia, que cria games e promove cursos de desenvolvimento de jogos e funciona em São Paulo. Depois de romper a sociedade, em julho de 2016, ele levou consigo as senhas de acesso à página da empresa do Facebook.

Instagram desiste de dedurar captura e tela

O Instagram confirmou que já finalizou um teste que vinha fazendo desde o início de 2018. A rede social começou a “dedurar” usuários que tiravam capturas de tela dos Stories de outras pessoas em fevereiro, mas isso só afetava algumas poucas contas na plataforma. Contudo, como ninguém sabia com certeza quem tinha e quem não tinha a novidade ativada, os stalkers entraram em depressão. “printar ou não printar”, essa era a questão. O risco de ser descoberto era real, mas agora ele terminou.

“Famous Chunkies” - Está fazendo sucesso na internet a versão gordinha dos super heróis. Eles são obra do ilustrador Alex Solis.