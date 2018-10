Ucraniana vence o WTA Finals e conquista o título mais importante da carreira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ucraniana Elina Svitolina, 24, venceu a norte-americana Sloane Stephens por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/2, e conquistou o título do WTA Finals, realizado em Singapura. O jogo teve duração de duas horas e 23 minutos.

O troféu do WTA Finals, que reúne as oito melhores tenistas da temporada, é o mais importante da carreira de Elina Svitolina. Neste ano, por exemplo, ela também havia sido campeã em Brisbane, Dubai e Roma.

A ucraniana, que terminou a competição invicta, subirá do sétimo para o quarto lugar no ranking mundial. A melhor colocação ocupada pelo tenista foi a terceira em setembro de 2017.

Já Stephens,25, sobe do oitavo para a quinta posição e termina um ano no top 10 do ranking pela primeira vez na carreira.

No duelo deste domingo, Stephens começou melhor e abriu 2 a 0. Assim, teve tranquilidade para fechar a primeira parcial em 3/6.

Depois de um começo irregular, Svitolina conseguiu quebrar o serviço da adversária logo no início do segundo set. Ela ainda obteve duas novas quebras e fechou em 6/2.

No terceiro set, a ucraniana abriu 3 a 0. Stephens ainda venceu dois games consecutivos e equilibrou a partida. Svitolina, porém, se recuperou na sequência e fechou novamente em 6/2 e faturou o título do torneio.