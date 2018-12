Uefa adianta uso do VAR para oitavas de final da Liga dos Campeões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Uefa confirmou, nesta segunda-feira (3), que o VAR (árbitro de vídeo) será utilizado na Liga dos Campeões a partir das oitavas de final da atual edição, que ocorrem em fevereiro de 2019.

A entidade previa instaurar o uso da tecnologia apenas a partir da temporada seguinte, mas acabou adiantando a decisão por causa dos erros de arbitragem vistos na fase de grupos do torneio em disputa.

O anúncio da Uefa foi feito após reunião em Dublin, na Irlanda, na qual também ficou que decidido o uso do VAR nas finais de 2019 da Liga Europa e da Liga das Nações.

A tecnologia ainda será levada para outras competições, como a Eurocopa de 2020, a ser disputada em diversos países do continente.

Atualmente, quatro das principais ligas europeias —Espanha, Itália, França e Alemanha— utilizam o VAR, com exceção do Campeonato Inglês. Portugal, Holanda e Turquia, com competições menores, também utilizam o recurso.