Uefa anuncia VAR na próxima Champions e sede única para a Euro-2024

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Uefa anunciou nesta quinta-feira (27) a implementação do árbitro de vídeo para a próxima temporada da Champions League, edição 2019/2020.

A decisão foi tomada após reunião do comitê executivo da entidade em Nyon, na França. Na atual temporada, o principal torneio de clubes do mundo ainda não tem o recurso do VAR.

O árbitro de vídeo também será utilizado na Supercopa da Uefa de 2019.

"Estamos confiantes de que a introdução do VAR em agosto de 2019 nos dará tempo suficiente para implementar um sistema robusto e treinar árbitros para garantir uma implementação eficiente e bem-sucedida na Champions League, a principal competição de clubes do mundo", disse o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin.

Outro importante anúncio da Uefa foi a divulgação da sede da Eurocopa de 2024. A competição será na Alemanha, que superou em votos a candidatura da Turquia, e voltará a ser disputada em sede única.

Em 2020, a Euro não terá sede fixa e passará por 12 cidades diferentes: Londres, Munique, Roma, Baku, São Petersburgo, Bucareste, Amsterdã, Dublin, Bilbao, Budapeste, Glasgow e Copenhagen.