UFPR abre concurso para 12 vagas; salários variam de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66

Redação Bem Paraná

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou, na última terça-feira (4), edital do concurso público para 12 vagas para profissionais dos níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 2.446,96 com uma jornada de trabalho 40 horas semanais a R$ 4.180,66, com jornadas que variam entre 20 e 40 horas semanais, e mais uxílio-alimentação de R$ 458 e auxílio-saúde de R$ 321. As vagas são para os campi de Curitiba; de Matinhos, no litoral do Paraná; de Palotina e de Toledo, no oeste do estado.

As inscrições começam no próximo dia 18 de dezembro e terminam em 16 de janeiro, no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC-UFPR). A taxa varia de R$ 61 a R$ 104.

A prova com 40 questões de múltipla escolha, está marcada para 31 de março de 2019, em Curitiba, Matinhos e Palotina Os jornalistas também terão que fazer uam prova discursiva e uma prova de títulos de caráter classificatório. Já o cargo de nutricionista exige a prova de títulos.

Veja as vagas

3 vagas para assistente em administração (ensino médio);

1 vaga para técnico em contabilidade (ensino técnico);

1 vaga para técnico de tecnologia da informação (ensino técnico);

1 vaga para farmacêutico (ensino superior);

1 vaga para fisioterapeuta (ensino superior);

1 vaga para jornalista (ensino superior);

1 vaga para médico Veterinário (ensino superior);

1 vaga para nutricionista (ensino superior);

1 vaga para tecnólogo/vídeo digital (ensino superior);

1 vaga para zootecnista (ensino superior).