UFPR divulga amanhã os aprovados no Vestibular com banho de lama

Da Redação



A divulgação do resultado final do Vestibular 2018/2019 da UFPR acontece amanhã, a partir das 14 horas, quando a lista de classificados será homologada pelo reitor Ricardo Marcelo Fonseca, na sede do Núcleo de Concursos (NC–UFPR), no Campus Agrárias, em Curitiba. A cerimônia contará com a participação do Reitor, da vice–reitora, Graciela Bolzón de Muniz, do pró–reitor de graduação, Eduardo Barra, da pró–reitora de Assuntos Estudantis, Maria Rita César e do diretor do Núcleo de Concursos, Altair Pivovar.

A lista de classificados será divulgada no site do NC–UFPR,no app +UFPR e no mural físico do Campus Agrárias (R. dos Funcionários, 1.540, Cabral).

A divulgação será o pontapé inicial para o tradicional Banho de Lama organizado anualmente pela Pró–Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), Diretório Central de Estudantes (DCE), centros e diretórios acadêmicos e atléticas para receber os calouros. A concentração de estudantes começa às 13 horas.

O espaço contará com banheiros químicos e chuveiros. O ingresso de veículos no campus não será permitido e está proibida a entrada, venda ou consumo de bebidas alcoólicas no local.

O vestibular 2018/2019 da UFPR oferece 5.421 vagas de graduação para ingresso em 2019 em 119 cursos, considerando opções de turno e habilitações. No Vestibular 2017/2018, foram oferecidas 5.439 vagas de graduação e registrados 46.968 inscritos. A primeira fase do Vestibular 2018/2019 aconteceu no dia 21 de outubro e a segunda fase nos dias 25 e 26 de novembro. Na UFPR, metade das vagas de graduação são reservadas para quem fez o ensino médio em escolas públicas.

As datas para o registro acadêmico devem ser divulgadas logo após o anúncio dos aprovados.