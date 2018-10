UFPR divulga ensalamento para 1ª fase do Vestibular; provas serão aplicadas neste domingo

UFPR

Já está disponível, no site do Núcleo de Concursos, o comprovante de ensalamento para a primeira fase do Vestibular 2018/2019 da Universidade Federal do Paraná.

No primeiro acesso, o candidato terá de informar data de nascimento e número do CPF. O número de inscrição e a senha serão gerados para acompanhamento durante o processo seletivo.

O Vestibular 2018/2019 da UFPR oferece 5.421 vagas de graduação para ingresso em 2019. Mais de 43 mil candidatos devem prestar a primeira fase neste domingo (21), a partir das 14 horas, nos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo. Os portões serão fechados às 13h30.

Orientações aos candidatos

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h40 e fechados às 13h30. Como o trânsito estará movimentado nas proximidades dos locais de prova, os candidatos devem chegar com antecedência.

A prova será realizada a partir das 14 horas e terá duração de cinco horas e trinta minutos. O candidato só poderá sair do local 1h30 depois do início da avaliação.

Para ter acesso às salas de provas, os candidatos deverão apresentar comprovante de ensalamento e original de documento oficial de identidade com foto recente ou fotocópia autenticada em cartório.

Dentro das salas de prova, será permitido se alimentar, desde que não prejudique os demais candidatos. Líquidos serão aceitos apenas se estiverem em recipientes transparentes e sem rótulo.

Os materiais autorizados para fazer a prova são: lápis, apontador, caneta esferográfica de escrita grossa e tinta preta, além de borracha. Os materiais não poderão conter quaisquer tipos de informações e o candidato não pode utilizar lapiseira.

A primeira fase do processo seletivo será constituída de uma prova de conhecimentos gerais com 90 questões objetivas. O cartão-resposta deverá, obrigatoriamente, ser preenchido com caneta ESFEROGRÁFICA DE TINTA PRETA.

Em caso de dúvidas ou para conferir outros dados, acesse o Edital do Vestibular 2018/2019 e o Guia do Candidato.

Segunda fase

A convocação dos candidatos classificados para a segunda fase está prevista para o dia 05 de novembro.

As provas da segunda etapa serão realizadas no dia 25 de novembro, a partir das 14 horas.