UFPR divulga lista de aprovados no vestibular de 2019. Confira aqui

Redação Bem Paraná com UFPR

Daqui a cerca de duas horas os vestibulandos irão saber se já são ou não calouros da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A lista com o nome dos aprovados no vestibular 2018/2019 será divulgada nesta sexta-feira (11), a partir das 14 horas. A homologação da lista de aprovados será assinada pelo reitor Ricardo Marcelo Fonseca, na sede do Núcleo de Concursos (NC–UFPR), no Campus Agrárias, em Curitiba.

Clique aqui para ver a galeria de fotos da festa dos aprovados.

Logo após a assinatura, a lista de classificados será divulgada no site do NC–UFPR, no app +UFPR, na página da UFPR no Facebook e no mural físico do Campus Agrárias.

Depois da divulgação, será realizado o tradicional banho de lama dos calouros, também no Agrárias. O evento é organizado pela Pró–Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e Diretório Central de Estudantes (DCE).

A concentração de estudantes começa às 13h. O espaço contará com banheiros químicos e chuveiros. A entrada de veículos no campus não será permitida e também está proibida a entrada, venda ou consumo de bebidas alcoólicas no local.

O Campus Agrárias fica na Rua dos Funcionários, 1.540, no bairro Cabral.