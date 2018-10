UFPR divulga lista de candidatos aptos a concorrer às cotas no Vestibular 2018/2019

Redação Bem Paraná

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), por meio do Núcleo de Concursos (NC), divulgou, nesta quinta-feira, 25, a lista definitiva dos candidatos que concorrem às vagas reservadas pela Lei nº 12.711/2012 para autoidentificados pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência. A relação está disponível aqui.

As bancas de validação foram realizadas de 24 de setembro a 11 de outubro em Curitiba e nos campi avançados, com a participação de 2.001 candidatos – 848 inscritos não compareceram. Em conformidade com a Orientação Normativa n.º 3/2016, do Ministério do Planejamento, as bancas passaram a ser realizadas antes da primeira fase do vestibular. O candidato que não tiver sua autodeclaração validada pode, desta forma, participar do concurso por outra lista de concorrência – caso se enquadre – ou pela ampla concorrência. Docentes, técnicos e membros da comunidade externa compuseram as bancas. Para as cotas para negros, é garantida a participação de entidades que combatem o racismo e reivindicam direitos.

Ao todo, 43.520 candidatos se inscreveram para o vestibular: 31.075 para concorrência geral e 12.445 para cotas. Nesta edição do concurso, a Universidade oferece 5.421 vagas. A UFPR condiciona a ocupação das cotas ao fato de o candidato ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública, de acordo com a Lei n.º 12.711/2012.

O NC também divulgou, na tarde desta quinta-feira, a relação nominal dos candidatos aptos às vagas suplementares reservadas a pessoa com deficiência em cada um dos cursos de graduação da UFPR e a relação definitiva dos concorrentes às vagas para candidatos autoidentificados como pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência no Processo Seletivo destinado ao curso de Licenciatura em Letras – Língua Brasileira de Sinais (Libras). Todos os candidatos passaram por bancas de validação.

A primeira fase do vestibular 2018/2019 da UFPR foi realizada no dia 21 de outubro em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo. O vestibular oferece vagas de graduação para ingresso em 2019 em 119 cursos, considerando opções de turno e habilitações.