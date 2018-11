UFPR divulga na segunda-feira a lista de convocados para a segunda fase do vestibular

Mario Akira

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulga na próxima segunda-feira (5) a relação de candidatos classificados para a segunda fase do vestibular 2018/2019. Os nomes serão publicados no período da tarde no site do Núcleo de Concursos e também no aplicativo +UFPR, que pode ser baixado gratuitamente na Google Play Store.

As provas da segunda fase nos dias 25 e 26 de novembro. No dia 25, os candidatos farão a de compreensão e produção de textos e no dia 26, provas específicas e de habilidades específicas).

O vestibular 2018/2019 da UFPR teve 43.520 candidatos inscritos, dos quais 8,9% faltaram à prova da primeira fase. A UFPR oferece 5.421 vagas, em 119 cursos.

A data provável para a divulgação do resultado final do vestibular é 11 de janeiro.