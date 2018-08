UFPR divulga o Manual do Candidato com 6.802 vagas para 2019

Antonio Trajano

A UFPR divulgou o Manual do Candidato do Vestibular 2018/2019. Ontem, às 18 horas, começou o período de inscrição ao concurso, que vai até o dia 11 de setembro. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site do Núcleo de Concursos (www.nc.ufpr.br). A UFPR disponibilizará 5.421 vagas em seus cursos de graduação para ingresso no ano letivo de 2019 por meio do seu Processo Seletivo,30 vagas no Processo Seletivo específico para o curso de Licenciatura em Letras - Libras e 40 vagas para o curso de Licenciatura em Educação do Campo. Além destas, serão disponibilizadas por meio do SISU-UFPR, um total de 1.241 vagas, totalizando 6.802 vagas para 2019.

Provar

Alunos de graduação da UFPR que estão interessados em mudar de turno, habilitação ou campus no mesmo curso já podem se inscrever no edital lançado ontem dentro do Processo de Ocupação de Vagas Remanescentes. O prazo para inscrição é até 20 de agosto.