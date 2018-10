UFPR é a 7ª melhor universidade do País no ranking Folha; PUCPR, a 3ª no ranking das particulares

Redação Barulho Curitiba

Foi divulgado nesta segunda-feira (1) o Ranking Universitário Folha (RUF) e seis universidades paranaenses voltaram a aparecer com destaque. A Universidade Federal do Paraná foi classificada em 2º lugar entre todas as universidades brasileiras – públicas e privadas – no critério de Inovação. A UFPR é a melhor universidade do Estado e a 7ª melhor do país, segundo o ranking nacional, que avaliou 37 cursos dos 159 da UFPR. Destes, 34 ocupam o primeiro lugar de qualidade no estado e 23 estão entre os 10 melhores do Brasil.A PUCPR ficou novamente com a primeira colocação entre as universidades privadas do Paraná e a terceira em relação às instituições privadas de todo o Brasil, ficando atrás somente da PUCRS e PUC-RIO.

