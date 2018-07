Última chance para entrar neste semestre no Conservatório de MPB

Da redação

O Conservatório de MPB de Curitiba dá a última chance para os que desejam estudar música no próximo semestre. A partir de hoje, as matriculas serão reabertas para inscrições nas vagas remanescentes referentes a 28 cursos regulares, entre instrumentos, disciplinas teóricas e práticas de conjunto.

Há vagas para os seguintes cursos de instrumentos: acordeom, baixo elétrico, bandolim, bateria preparatório, cavaquinho, flauta doce, flauta transversal, guitarra, percussão, piano, saxofone, trombone, trompete, viola caipira e violão.

Além desses, o conservatório ainda disponibiliza vagas nas disciplinas teóricas (LEM – leitura e estruturação musical, harmonia funcional e arranjo instrumental) e práticas de conjunto (MPB, samba e música caipira). Para crianças de 7 a 12 anos, os cursos com vagas são bateria e violão. As inscrições devem ser feitas pelo site www.conservatoriodempb.com.br.

As inscrições são divididas em duas fases e podem ser feitas em quantos cursos tiver interesse. A segunda fase é um teste prático e/ou entrevista de nivelamento, realizado mediante o pagamento da taxa de R$ 35, que será cobrada apenas para os aprovados para a segunda fase, e acontece nos dias 27 e 28 de julho. A lista com os nomes dos selecionados – na primeira e segunda fases – será divulgada no próprio site no dia 30.

As informações e dúvidas, serão esclarecidas pelo e-mail [email protected] ou telefone (41) 3321-3315. O atendimento pessoal pode ser feito na secretaria do CMPB de segunda a quinta-feira das 9h às 22h, sexta-feira das 9h às 21h e no sábado das 9h às 13h.

Gratuidade

Os cursos de disciplinas teóricas e práticas de conjunto são gratuitos para os alunos matriculados como pagantes nas aulas de instrumentos ou canto. Neste caso, os candidatos devem se inscrever normalmente conforme o procedimento padrão.

Serviço

Inscrições para novos alunos do Conservatório de MPB de Curitiba – vagas remanescentes

18 a 24 de julho – Inscrições pelo site www.conservatoriodempb.com.br

Divulgação dos selecionados: 25/07

Testes: 26, 27 e 28 de julho

Matriculas e início das aulas: 30 e 31 de julho (todos os alunos que entrarem pelas vagas remanescentes perderão somente a primeira semana de aula).

Valores: cursos de instrumentos – 5 X 120,00, teste (2ª fase) R$ 35,00 e matrícula 120,00.

Valores: cursos teóricos e de práticas de conjunto – 5 X 50,00, teste (2ª fase) R$ 35,00 e matrícula 50,00.

Endereço: Rua Mateus Leme, 66, São Francisco.

Informações: (41) 3321-3315, (41) 3321-3208

Informações pedagógicas: 3321-3318

Email: [email protected]