Última fase do Fala Curitiba começa na próxima segunda-feira. Veja se seu bairro está na lista

A fase final do Fala Curitiba vai começar na próxima segunda-feira, dia 30 de julho. O programa de consultas públicas da Prefeitura vai definir as prioridades de cada região da cidade para compor a proposta da Lei Orçamentária Anual Loa 2019 de Curitiba.

De março até junho deste ano foram realizadas 87 reuniões, sempre no período noturno, englobando os 75 bairros de Curitiba. Até agora 7.335 pessoas participaram das reuniões do Fala Curitiba. O número já superou as participações do ano passado, quando foram somadas 5.970 participações.

“O Fala Curitiba ouviu todos os bairros, vilas e comunidades da cidade, que de forma colaborativa, apontaram as prioridades de cada região para compor a proposta do orçamento da cidade. Essa participação popular é um dos princípios da gestão participativa e vem crescendo ano a ano”, disse o presidente do Instituto Municipal de Administração Pública Imap, Alexandre Jarschel de Oliveira, órgão gestor do programa.

Cronograma

As primeiras consultas da última fase serão na segunda-feira (30/7), às 19h, com as regionais Boqueirão, no auditório da Rua da Cidadania (Av. Marechal Floriano, 8430) e Tatuquara, no auditório da Rua da Cidadania (Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n).

Na terça-feira (31/7), com as regionais CIC (Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2460) e Portão (Rua Carlos Klemtz, 1700), também nos auditórios das Ruas da Cidadania. Na quarta-feira (1/8) as reuniões serão com as Regionais Matriz, no Mercado Municipal, Auditório do Setor de Orgânicos (Rua da Paz, 608, Centro) e Boa Vista no salão da Paróquia São João Batista (Rua Guilherme Ilhenfeldt, 1037, Boa Vista)

Na quinta-feira (2/8) as reuniões serão com as regionais Pinheirinho, no auditório da Rua da Cidadania (Av. Winston Churchill, 2033) e Santa Felicidade, no auditório da Rua da Cidadania (Rua Santa Bertila Boscardin, 230) e por fim as reuniões das regionais Bairro Novo, no Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (Rua Ourizona, 1681, Sítio Cercado) e no Cajuru, no auditório da Rua da Cidadania (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 Cajuru).

Funcionamento

A participação nas consultas é livre, cada cidadão poderá votar em até cinco demandas que considera prioritárias para a região. A votação pode ser feita também pelo site fala.curitiba.pr.gov.br, com início nesta terça-feira (24/7) até um dia antes da votação presencial em cada regional. Os votos online e presencial serão somados e as cinco demandas mais votadas serão conhecidas ao final de cada consulta.

Das 52 demandas apontadas e eleitas pela população no Fala Curitiba 2017, 43 já foram concluídas ou estão em encaminhamento e nove seguem em análise até o final deste ano.

Confira os pedidos já encaminhados:

Bairro Novo

- Contratação de profissionais para atendimento em todas as unidades de educação infantil.

- Reforma do Centro de Esporte e Lazer Xapinhal.

- Recursos para cursos nos Liceus de Ofícios.

Boqueirão

- Incremento do efetivo e viaturas; aumento do policiamento e rondas no bairro e integração com órgãos de segurança pública.

- Obra de Galeria de Águas Pluviais na R. Tenente Tito Teixeira de Castro entre Rua das Carmelitas e Rio Belém.

- Melhoria da iluminação no Bosque Reinhard Maack, próximo ao grupo de escoteiro Pindorama.

- Troca gradativa de lâmpadas com maior eficiência de iluminação.

- Estudo e replanejamento das vias próximo ao viaduto de São José dos Pinhais.

Boa Vista

- Abertura de mais vagas nas escolas municipais da região do bairro Cachoeira.

- Reposição de médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem nos postos de saúde com maior déficit.

- Ampliação e acessibilidade da Unidade de Saúde Vila Leonice.

- Revitalização do Centro Cultural da Vilinha do Bairro Alto com cancha e melhoria da iluminação.

- Aumento do efetivo da Guarda Municipal.

CIC

- Reforma /ampliação do posto de Saúde Vila Verde.

- Regularização dos medicamentos para disponibilizar nas farmácias dos postos de saúde.

- Aumento do número de médicos e equipes de enfermagem.

- Aumentar orçamento para ofertar capacitação profissional para a comunidade, principalmente jovens.

Cajuru

- Abertura de vagas nos Centros Municipais de Educação Infantis (Cmeis) da Regional Cajuru.

- Reforma da Unidade de Saúde São Domingos.

- Reestruturação do Centro da Juventude Audi União.

- Revitalização do Centro de Esporte e Lazer Vila Oficinas.

Matriz

- Contratação de professores da Educação.

- Controle efetivo de roedores.

- Mais efetivo policial - viaturas, estrutura modernizada para a Guarda Municipal e mais guardas à paisana para flagrar tráfico de drogas.

- Melhor sistema de monitoramento municipal, utilizando Centro de Monitoramento da SESP integrar com sistema da Polícia Militar e Polícia Civil.

- Projeto para garantir vazão de águas pluviais, para conter alagamento do vale do Rio Juvevê.

Pinheirinho

- Ampliar o quadro de profissionais das Unidades de Saúde: médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

- Intensificar as rondas da Guarda Municipal nos bairros Fanny, Novo Mundo e Lindóia.

- Contratação de Guardas Municipais para reforço da Segurança nas Escolas.

- Intensificar Rondas nas Escolas Municipais.

Portão

- Abertura do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Santa Schier.

- Melhorar itens básicos de medicamentos e recursos humanos (equipe de enfermagem, médicos e demais profissionais) nas Unidas Básicas de Saúde.

- Cursos gratuitos para adultos e adolescentes, masculino e feminino, corte e costura, cabeleireiro, bordados, gastronomia, marcenaria no Portão, entorno das igrejas Portão, S Jorge e S Quitéria.

- Implantação do Programa Câmbio Verde na Comunidade Portelinha.

- Troca de piso da quadra poliesportiva do eixo de animação Arthur Bernardes.

- Semáforo na Av. Nossa Senhora Aparecida c/ Rua Dep. Nilson Ribas

Santa Felicidade

- Construção de quadra coberta na Escola Municipal Sônia Kenski.

- Manter os estoques de medicação e insumos pela Secretaria Municipal da Saúde de forma contínua.

- Regularização dos terrenos da Vila Jardim Califórnia.

- Ampliar efetivo da Guarda Municipal.

Tatuquara

- Reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Caximba.

- Garantir a quantidade de medicamentos e insumos suficientes, conforme a demanda de cada Unidade de Saúde.

- Implantação do Terminal de Transporte no Tatuquara.