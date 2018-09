Última semana do inverno terá sol e pancada de chuva em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A última semana do inverno em São Paulo terá manhãs mais frias, dias ensolarados e pancadas de chuva. A primavera começa no sábado, às 22h54. Nesta terça e quarta-feira, a temperatura das madrugadas deve oscilar entre 16C e 17C. Durante o dia, o sol vai aparecendo e a temperatura sobe, chegando a 26C e 28C, respectivamente.

Uma chuva de granizo com vendaval provocou a queda de 50 árvores e danos em 50 telhados em Itapetininga (172 km de SP) no último sábado à tarde. De acordo com a prefeitura, apesar da intensidade, o temporal não deixou feridos.

A chuva de granizo também deixou parte da cidade sem energia elétrica e os ventos fortes obrigaram a administração municipal a substituir quatro semáforos. A prefeitura afirma que para cada árvore derrubada pelo vendaval cinco serão plantadas. A Defesa Civil do município permanecia em alerta.