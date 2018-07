Última temporada de 'Game of Thrones' será exibida no primeiro semestre de 2019, diz HBO

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A HBO exibirá a última temporada de seu sucesso internacional "Game of Thrones" no primeiro semestre do ano que vem, e também em 2019 pretende começar a produzir uma série que o antecede, disse um executivo do canal nesta quarta-feira (25).

Casey Bloys, gerente de programação da HBO que discursou em um evento da Associação de Críticos de Televisão, não quis dar detalhes da oitava e última temporada de "Game of Thrones" ou fornecer uma data mais específica para sua estreia.

A série de fantasia medieval vencedora do Emmy é o maior êxito da história da HBO -ela tem cerca de 30 milhões de espectadores nos Estados Unidos e um exército de fãs devotos em todo o mundo.

A HBO, uma unidade da AT&T, também está procurando diretor e elenco para uma série que precederá "Game of Thrones", disse Bloys em resposta a perguntas, e espera que o piloto do novo seriado comece a ser filmado no ano que vem.

Em junho a rede anunciou que encomendou um piloto e que desenvolverá uma série completa se esse episódio inicial der certo.

O seriado precedente ainda sem título transcorrerá milhares de anos antes dos acontecimentos de "Game of Thrones" e foi criado pela roteirista britânica Jane Goldman com o autor George R.R. Martin, cuja série de romances "As Crônicas de Gelo e Fogo" é a base da série "Game of Thrones".

Ele narrará "a derrocada do mundo da Era dos Heróis dourada para seu período mais sombrio" e mostrará os segredos da história das famílias em guerra no reino fictício de Westeros, informou o canal.

A HBO analisou cinco roteiros diferentes antes de escolher a abordagem do novo seriado. "A razão de fazermos vários roteiros é que, entre cinco, teríamos sorte de conseguir um que nos empolgasse", explicou Bloys. Os quatro restantes foram descartados ou ainda estão sendo elaborados, disse.