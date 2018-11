Último Desafio Braves do ano terá três novas categorias

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Acontece no próximo dia 8 de dezembro, às 8h o último “Desafio Braves Mud Heroes” do ano, a principal corrida de obstáculos do Brasil. O desafio possui terreno acidentado, pista de motocross, pista de supercross, banhados, tobogãs, obstáculos de madeira, cordas e muitos outros criados para desafiar cada “Braver”.

Além das provas já conhecidas do público; Kids, For Fun (5 km) e Elite (10 km), surgiram mais três opções; Light (3 km) Crossfit (10 km) e Super Elite (10 km).

Segundo o organizador do evento, Leandro Silva, a diversificação atrairá novos públicos e ajudarão a definir quais são os principais atletas de corrida de obstáculos do Brasil.

A categoria Light atenderá uma necessidade observada pela organização. “Algumas pessoas demoravam quatro, cinco horas para fazer os cinco quilômetros da prova For Fun e sofriam muito. Então criamos a opção com um circuito menor, porém com a mesma intensidade, que atenderá também muitos iniciantes no Braves”, explica Silva.

Já na categoria Super Elite os atletas correrão com um colete com placas de aço de seis e oito kilos, para mulheres e homens, respectivamente, que simulam o peso de uma mochila do exército americano. “Será uma prova pesada em que poderemos identificar quem são os melhores do Brasil na modalidade”, diz Silva. Essa categoria receberá a premiação em dinheiro.

Já a categoria Crossfit surgiu para atender um público praticante da modalidade em academias. “O desafio Braves conta cada vez mais praticantes de Crossfit. Então, será uma prova de 10 km e quem pegar pódio ganhará a inscrição para o próximo Braves Games”, conta Silva.

Com tantas opções, não dá para ficar parado. As inscrições para o Desafio Braves vão até o dia 30 de novembro e podem ser feitas pelo site www.gopanda.com.br

Desafio Braves

Data: 8 de Dezembro – 8h

Local: CT Leandro Silva, em São José dos Pinhais