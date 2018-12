Último jogo do Flamengo tem clima eleitoral e exaltação a feitos de Bandeira

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O gramado do Maracanã foi palco da vitória por 2 a 1 do Atlético-PR sobre o Flamengo, mas também serviu de palanque para a exaltação aos feitos de Eduardo Bandeira de Mello, que viveu sua última partida como presidente rubro-negro.

O time entrou em campo com nomes dos maiores contribuintes do "Anjo da Guarda", projeto do clube que incentiva o repasse de 6% do Imposto de Renda aos programas dos esportes olímpicos do clube.

Principal cabo eleitoral de Ricardo Lomba no pleito do próximo sábado, o presidente sabe que a medida é um afago em uma importante fatia do colégio eleitoral rubro-negro e pode ser um fator importante na disputa com Rodolfo Landim. José Carlos Peruano e Marcelo Vargas são os outros postulantes.

No intervalo da partida, o Flamengo homenageou os atletas campeões no futebol e demais modalidades. Representantes das equipes campeãs receberam placas e posaram ao lado de Bandeira e também de Alexandre Póvoa, vice de esportes olímpicos do clube.

Ele recebeu o afago de alguns jogadores tão logo o jogo terminou. Com sua situação no clube ainda indefinida, Dorival Jr. ressaltou o trabalho do dirigente:

"Fiquei feliz de ver os jogadores se dirigindo ao Bandeira por tudo que foi feito nesses anos todos".

O mandatário teve de conviver também com o clima hostil por parte de alguns de seus críticos. Além de cantos ofensivos ao final do jogo, ele foi 'homenageado' com uma faixa com os dizeres "Adeus, Bandeira. Até nunca mais" colocada no setor Norte.

O clima eleitoral domina o clube há tempos e esquenta à medida que a eleição se aproxima. Na última sexta, o novo módulo profissional do centro de treinamento do clube foi inaugurado. Com caciques de todas as correntes presentes, o evento foi o último ato de Bandeira no poder.