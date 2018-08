Últimos dias do circo Tihany oferecem promoção especial na compra de ingressos

Redação Bem Paraná com assessoria

Ainda dá tempo de conferir o espetáculo AbraKdabra, do Circo Tihany Spectacular, um dos maiores e melhores circos da América Latina. Depois de uma curta temporada em Curitiba, o Circo se apresenta no Pinheirão até o início de setembro. E para encerrar as apresentações, o Tihany está com uma super promoção: na compra de um ingresso inteiro, ganhe mais um ingresso. Os valores da entrada inteira são a partir de R$ 50.

As apresentações acontecem de terça a quinta às 20h; sextas e sábados, às 16h30 e 20h e domingos às 15h e 19h. Os ingressos estão à venda pelos sites www.circotihany.com.br/ingressos, www.eventim.com.br e na bilheteria do circo.

Mais que um circo, um verdadeiro espetáculo

A magia da arte circense aliada à tecnologia e efeitos especiais dão o tom ao espetáculo AbraKdabra. O show conta com 18 atos e tem duas horas de duração, com ilusionismo, magia, humor, acrobacias, contorcionismo e music hall. A trupe formada por 50 artistas de 25 nacionalidades realiza um incrível espetáculo que alia luxuosos figurinos, modernos e originais cenários e efeitos especiais que surpreendem os espectadores. AbraKdabra é permeado por tecnologia de ponta, baseado no que há de mais inovador nos shows de Las Vegas.

O Circo conta com mais de 1,7 mil cadeiras que contornam um palco de 700m² e 12 diferentes cenários temáticos. O ambiente climatizado e o piso com tapete vermelho lembram as casas de shows e cassinos de Vegas. Os espectadores são recepcionados em um lobby-bar com lustres suspensos, tipo chandeliers, piso italiano e poltronas aveludadas.

SERVIÇO: Tihany Spectacular– AbraKdabra

Criação: Franz Czeisler Tihany

Direção Artística: Francis Demarteau

Endereço: Av. Victor Ferreira do Amaral (Pinheirão)

Horários: De terça à quinta, às 20h; sextas e sábados, às 16h30 e 20h e domingos às 15h e 19h

Preços: A partir de R$ 25 (meia entrada)

Venda de ingressos: Nas bilheterias do circo, de segunda a domingo, de 10h até o início do último espetáculo e pelos sites www.circotihany.com.br/ingressos e www.eventim.com.br

Meia entrada: Será disponibilizada meia entrada conforme a legislação vigente desde que os beneficiários estejam com documentos comprobatórios no ato da compra e na entrada do evento.

Gratuidade: Para crianças menores de dois anos (02 anos completos pagam meia entrada) e portadores de necessidades especiais, com documentos comprobatórios no ato da compra e na entrada do evento. O Circo conta com rampas de acesso em lugares específicos.

Forma de pagamento: Na bilheteria com dinheiro ou cartões de débito e crédito. No site o pagamento pode ser realizado com cartão de crédito à vista ou com parcelamento em três vezes.

Classificação Livre

Estacionamento no local

Realização: D’color Produções Culturais