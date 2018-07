Ultraleve cai, explode e deixa dois mortos na zona oeste do Rio de Janeiro

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram na tarde deste sábado (21) num acidente de ultraleve em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro.

As vítimas, que morreram no local, ainda não haviam sido identificadas até o meio da tarde de sábado. A Polícia Civil foi acionada para fazer a perícia no local.

O acidente ocorreu próximo ao Clube Céu, um clube esportivo de voo em Santa Cruz. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, o quartel do bairro foi acionado por volta de 14h por causa do acidente.

Na queda, a aeronave pegou fogo, e os bombeiros conseguiram controlar as chamas quando chegaram no local da ocorrência. A aeronave não atingiu nenhuma residência ao cair na Rua Mariana, em uma parte pouco habitada do bairro.