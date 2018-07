Redação Bem Paraná

Um ultraleve caiu perto do Clube CEU, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, na tarde deste sábado (21). Dois ocupantes da aeronave morreram carbonizados.

Segundo relatos nas redes sociais, o ultraleve bateu em um barranco a poucos metros logo após decolar do aeroclube. Bombeiros do Quartel de Santa Cruz estão no local.