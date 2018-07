Um bolo para chamar de seu!

Agora você pode criar seu próprio bolo na hora , é só escolher os ingredientes que estão disponíveis, combinar os sabores e montar seu maravilhoso naked cake.

Essa é a proposta dos sócios Vitor Santos Cavatti e Camila Guimarães Mello, quando decidiram abrir a Cake House Confeitaria Artesanal.

Todos os dias são produzidas três opções de massas (baunilha, chocolate e Red Velvet), 10 opções de recheios (brigadeiro branco, belga, de limão, de coco, doce de leite, doce de leite diet, chantilly, Nutella, ganache meio amargo e pasta de amendoim) e 12 opções de coberturas.

O valor do bolo varia conforme as escolhas, mas tem as opções prontas de bolos individuais para os indecisos, que são montadas diariamente, com preço de R$ 12.

Cake House Confeitaria Artesanal

Rua Jerônimo Durski 866- (41) 4115-2522 -Curitiba.