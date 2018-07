Um dia após retirada de perfis, MBL faz protesto contra o Facebook em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Integrantes do MBL (Movimento Brasil Livre) promoveram um protesto na tarde desta quinta-feira (26) em frente ao escritório do Facebook no Brasil, na zona oeste de São Paulo.

O grupo foi atingido por uma decisão da rede social que tirou do ar 196 páginas e 87 perfis na quarta-feira (25) por considerar que houve infração às normas de uso.

Os manifestantes levaram um carro de som, faixas e cartazes e criticaram o que consideram falta de justificativa da empresa para a decisão. Eles cobraram um encontro com executivos da rede social para discutir o assunto e querem que as páginas voltem a funcionar.

Na quarta, a empresa afirmou que esses perfis e páginas espalhavam "desinformação" e que agiu após investigação interna.