Um dia após sofrer AVC, Ziraldo tem quadro de saúde estável

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cartunista e escritor Ziraldo, de 85 anos, tem quadro de saúde estável, de acordo com boletim médico divulgado Hospital Cardíaco, no Rio de Janeiro. As informações são da Agência Brasil.

Ziraldo foi internado nesta quarta-feira (26) no Centro de Terapia Intensiva (CTI) após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Segundo a equipe médica, o estádo de saúde é considerado grave.

Além de cartunista e escritor, Ziraldo é pintor, dramaturgo e jornalista. Ele foi um dos fundadores do jornal o Pasquim, que fez muito sucesso e humor crítico durante o regime militar.

No dia seguinte à edição do Ato Institucional nº 5 (AI-5), em 1968, durante o governo do general Costa e Silva, Ziraldo foi preso em casa e levado para o Forte de Copacabana por ser considerado um “elemento perigoso”.

Ziraldo ficou famoso com o personagem Menino Maluquinho, criado nos anos 1980, campeão de vendas em livro e de público nos cinemas do país. O livro foi traduzido para o inglês, espanhol, basco, alemão e italiano e teve adaptações para o cinema, teatro e televisão.