Um dia após tragédia em MG, Vale fala em mais de 400 desaparecidos

Folhapress

BRUMADINHO, MG (FOLHAPRESS) - Um dia após o rompimento de uma barragem em Brumadinho, o número de desaparecidos subiu e pode chegar a mais de 400 neste sábado (26), segundo a Vale, proprietária da instalação. A empresa teve R$ 1 bilhão bloqueado pela Justiça a pedido da Advocacia-Geral de Minas Gerais.

Nove corpos foram encontrados. A primeira vítima identificada é a médica Marcelle Porto Cangassu, que trabalhava na empresa.

Sete pessoas foram resgatadas da lama com vida, um dia após o governador Romeu Zema (Novo) afirmar que a chance de sobreviventes era mínima. Segundo o comandante dos bombeiros, há a quatro pontos com possíveis vítimas vivas.

A lista de desaparecidos da Vale tem 323 empregados e 89 terceirizados, mas não inclui moradores. O Corpo de Bombeiros fala em 354 pessoas não localizadas.

Os rejeitos de minério de ferro da barragem atingiram uma área de funcionários da companhia, uma pousada e uma zona residencial.

Em uma das áreas, o amontoado de telhas, madeira e uma antena de TV a cabo evidenciava que casas inteiras desapareceram.

Para viabilizar ações emergenciais, o Tribunal de Justiça de Minas determinou nesta sexta-feira (25) o bloqueio de R$ 1 bilhão das contas da empresa a pedido da Advocacia-Geral de Minas Gerais.

Os recursos serão disponibilizados em uma conta judicial. Em grave crise financeira, Minas Gerais não tem conseguido realizar nem os repasses obrigatórios às prefeituras e nem o pagamento em dia do funcionalismo público.

A decisão determina ainda que a Vale apresente em até 48 horas um relatório de amparo às vítimas, mapeie áreas de risco, comece a retirada da lama, adote medidas para não contaminar nascentes, elabore um plano de controle de pragas, entre outras medidas.

"Oportuno ressaltar que o estado de Minas Gerais experimentou acidente semelhante há aproximadamente três anos, lamentavelmente insuficiente para prevenir o atual evento, mas com aprendizado para minorar e/ou enfrentar as consequências humanas e ambientais no presente", escreve o juiz, referindo-se ao rompimento da barragem de Fundão em Mariana (MG), pertencente à mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP. Ele afirma ainda que "ações exigem recursos".

A empresa diz que não foi notificada.

Neste sábado, a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar as causas e os culpados pela tragédia.

Segundo o delegado Luiz Augusto Pessoa Nogueira, responsável pelo caso, o objetivo é não perder tempo e promover as perícias e outras diligências que poderiam ser impossíveis de fazer posteriormente.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) sobrevoou a região e saiu sem falar com a imprensa, mas disse em rede social que "é difícil ficar diante de todo esse cenário e não se emocionar".

"Faremos o que estiver ao nosso alcance para atender as vítimas, minimizar danos, apurar os fatos, cobrar justiça e prevenir novas tragédias como a de Mariana e Brumadinho, para o bem dos brasileiros e do meio ambiente", escreveu o presidente já no voo de retorno a Brasília.

"Os envolvidos na tragédia serão punidos de forma exemplar, todas as medidas judiciais estão sendo tomadas, como o bloqueio de bilhões de reais da Vale. A legislação ambiental e os protocolos serão revistos, já que a barragem que se rompeu estava inativa há anos", declarou o governador Zema.

Segundo ele, o governo federal vai colocar à disposição de Minas Gerais uma tecnologia israelense de ponta, para a localização de corpos a 10 metros de profundidade.

Após declarar que só resgatariam corpos, Zema voltou atrás e disse que há possibilidade das equipes encontrarem sobreviventes no mar de lama que se formou após o rompimento da barragem em Brumadinho.

Ao todo, 144 militares participam das operações de busca neste sábado (26).

De acordo com os bombeiros, no momento do acidente de 100 a 150 pessoas estavam na área administrativa da Vale, que ficava nas proximidades da barragem que rompeu; cerca de 30 estavam na região da vila Vértico; aproximadamente 35 na pousada Nova Estância e de 100 a 140 estavam na região do Parque das Cachoeiras.

Sem informações sobre seus parentes familiares se desesperaram durante toda a madrugada.

"Eu só penso 'onde está minha irmã'", disse William Martins, 18.

Há oito dias, a irmã, Camila Silva, 16, começou seu primeiro emprego na pousada,que foi engolida pela lama do rompimento da barragem.

Martins, que é bombeiro civil, resolveu buscá-la por conta própria na tarde de sexta-feira (25), após saber do rompimento. Tentando acesso à pousada, chegou até a área da Vale, fardado, e foi barrado por um policial militar.

"Eu assumo a responsabilidade sobre mim mesmo", disse, e deixaram-no passar. Deu de cara com um grupo de bombeiros voltando do local --já não era seguro fazer buscas a pé, somente de helicóptero. Martins teve que sair também.

Euzébio Francisco Pedrosa, 75, foi um dos que teve uma casa destruída. Ele alugava o imóvel e mora logo ao lado, onde a lama chegou no quintal. O aposentado conta que todos os vizinhos do bairro Parque da Cachoeira escaparam a tempo, mas foi por pouco. "Ali é a sirene que era para ter tocado, tem sirene coisa nenhuma", aponta.

"Escutei o barulho, subi para a parte alta com a minha família, voltei depois de 20 minutos e já estava assim."

Martins também foi para a parte mais alta do bairro com a família. Desde então, peregrina sem notícias.

Todos os acessos à pousada estão cercados de lama. De madrugada, num centro social da Vale em Brumadinho, que atende crianças da cidade com atividades no contraturno, mas foi transformado em centro de apoio da tragédia, ele desaba.

Grita com os funcionários da empresa e se desespera: "vocês estão matando a gente por dentro".

A reclamação é endossada por outros parentes, revoltados por terem esperado uma nova lista de sobreviventes por horas somente para receber a mesma lista que já circulava à tarde. "Não tem informação mínima. Não tem lista de desaparecidos e não tem informação de onde estão as pessoas resgatadas", diz Thais Boaventura, 31.

"Se fosse uma empresa fundo de quintal, mas é uma empresa com estrutura", completa. Boaventura saiu de Belo Horizonte com a família atrás do marido da prima, Warley Moreira, 39, que é funcionário da Vale há mais de dez anos.

Passou por dois endereços em Brumadinho até ser orientada a buscar o centro de apoio. "E aqui também só tem informação desencontrada."