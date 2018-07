Um dia depois de França e Croácia, Copa do Brasil retoma confrontos. E tem Furacão em campo

Da Redação Bem Paraná com sites

Um dia depois do fim da Copa do Mundo da Rússia, o futebol brasileiro retoma seu calendário. Já na segunda-feira (16), dois jogos estão programados pelas oitavas de final da Copa do Brasil — Vasco X Bahia e Cruzeiro e Atlético Paranaense. Às 20h (de Brasília), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, Vasco-RJ e Bahia-BA medem forças. O duelo é válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2018. No confronto de ida, o Tricolor de Aço venceu por 3 a 0 e vai à Colina com bela vantagem.

O outro lado das oitavas de final que ainda não está definido é entre Cruzeiro-MG e Atlético-PR. O jogo também será na segunda (16) e no horário das 20h e acontece no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A Raposa venceu a ida na Arena da Baixada por 2 a 1 e joga pelo empate para avançar.

Por meio de sorteio, realizado no dia 10 de julho, foi definida a arbitragem para o duelo entre Cruzeiro e Atlético-PR. Leandro Vuaden será o árbitro responsável pelo confronto decisivo. A equipe que conquistar a classificação vai encarar o Santos nas Quartas de Final da competição.