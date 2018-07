Um em cada três brasileiros  já assina streaming

Josianne Ritz

Dados publicados nesta semana pela pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box, revelam que um em cada três brasileiros usuários de smartphone (33%) assina algum serviço de streaming cujo o acesso é feito por smartphones. Os dados apontam para um crescimento de 24%. em 12 meses. Netflix, Spotify e Deezer foram os serviços mais citados pelos assinantes. Fernando Paiva, editor do site Mobile Time e coordenador de conteúdo da pesquisa, comentou que o resultado do levantamento revela um crescimento significativo dos serviços de streaming. É um avanço significativo em 12 meses. Os três registraram crescimento em um ano. O Netflix, que era assinado um ano atrás por 63% dos internautas que pagam por entretenimento móvel, agora subiu para 67%. E o Deezer, de 5% para 7%. Mas o destaque ficou com o Spotify, que deu um salto de 21% para 29% em 12 meses O resultado dessa pesquisa mostra que há um crescimento constante dos serviços de streaming no mercado brasileiro. De acordo com os realizadores, esse levantamento foi feito com cerca de 1.931 internautas brasileiros que possuem smartphone ao longo de todo o mês de abril.

Uber Lite para celulares mais simples

A Uber está de olho em novas corridas em países em desenvolvimento, como Índia e Brasil. E, para isso, lançou no país asiático uma nova versão do seu aplicativo, batizada de Uber Lite. É a chance de quem tem um celular simples para pedir um carro por aplicativo. O novo app, segundo o site Techcrunch, foi lançado na Índia nesta semana, antes de seguir para outros países. Ele tem tamanho de apenas 5 MB, o que é perfeito para quem tem um celular com pouca memória interna – o aplicativo normal da Uber tem 181 MB. A previsão é que o serviço chegue no Brasil até setembro

Uma ameaça a cada 1 segundos

G Data, fornecedora de soluções antivírus, distribuídas no Brasil pela FirstSecurity, apurou que uma nova ameaça para a plataforma Android é criada a cada 10 segundos. Somente no terceiro trimestre deste ano o laboratório de segurança contabilizou mais de 810 mil novas amostras de malwares, 17% a mais que no trimestre anterior. De janeiro até agora foram criadas pelos criminosos cibernéticos mais de 2,25 milhões de códigos maliciosos, o que sinaliza 2018 fechando com mais de 3,5 milhões de novos exemplares

Bizarrices

Tênis Nike viram vasos

O artista japonês Kosuke Sugimoto. está incentivando que tênis Nike velhos virem vasinhos.As obras de arte ganhara a web e estão virando moda. Veja mais no www.toxel.co