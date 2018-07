Um encontro com Chopin 

Este é o tema da apresentação do pianista Álvaro Siviero, na Capela Santa Maria, nesta sexta feira. “Um Recital pela Vida” terá sua renda destinada a ampliação do setor de Oncologia do Hospital São Vicente. Começa às 20:30hs e custa R$80.

Feijoada animada que salva vidas

Vem ai mais uma Risoada! A feijoada com show de humor que já faz parte do calendário de eventos de Curitiba. Será no dia 28 de julho, no Museu Oscar Niemeyer. Os humoristas escolhidos nesta edição são todos paranaenses. De Ponta Grossa tem Fábio Silvestre e Hallorino Junior. De Curitiba, Helio Barbosa e este que vos escreve. Os ingressos serão vendidos lá no Hospital Pequeno Príncipe, onde será destinada toda a arrecadação. Não percam!

Copa do Mundo

De sofrência em sofrência o Brasil segue rumo ao hexa.

