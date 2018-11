Um mês depois, Corinthians tem outra decisão contra o Cruzeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cinco rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda faz as contas para determinar quantos pontos precisa somar para evitar qualquer risco de rebaixamento.

O primeiro passo para atingir o objetivo o mais rápido possível será nesta quarta-feira (14), quando a equipe terá um importante reencontro com seu algoz na final da Copa do Brasil deste ano. No Mineirão, vai encarar o Cruzeiro, às 21h45. Na sequência, enfrentará Vasco, Atlético-PR, Chapecoense e Grêmio.

O sinal de alerta aumentou com a vitória da Chapecoense sobre o Santos, na segunda-feira (12), no Pacaembu. Atualmente, o time alvinegro está na 13ª colocação, com 40 pontos -três a mais que o time catarinense, que abre a zona de rebaixamento.

Assim, uma combinação de resultados nesta rodada, com vitórias de Vasco, Ceará, Sport e Chapecoense, além de um revés do time paulista em Minas, derrubaria Jair Ventura e seus comandados para a 16ª posição. O clube só não entraria na zona de rebaixamento em razão do saldo de gols. Hoje, possui um positivo contra -15 da equipe de Chapecó.

Na projeção da diretoria, a equipe ainda precisa de mais uma vitória e dois empates para assegurar sua permanência na Série A. Assim, chegaria aos 45 pontos, número considerado ideal contra a queda.

Desde 2006, quando o Brasileiro passou a ter 20 clubes, apenas o Coritiba foi rebaixado com 45, em 2009. No campo, o Fluminense caiu com 46 em 2013, mas foi salvo após a Portuguesa perder quatro pontos no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) devido à escalação irregular do meia Héverton.

Para não se preocupar com os rivais, a equipe espera fazer sua parte no Mineirão. O elenco alvinegro ganhou mais confiança após a última rodada, quando empatou o clássico com o São Paulo por 1 a 1, mesmo prejudicado pela arbitragem, que não deu um gol de Danilo, e jogando o segundo tempo inteiro com um jogador a menos -Araos foi expulso no final da primeira etapa.

"Fizemos uma grande partida diante do São Paulo, e com jogador a menos. Sabemos da nossa qualidade, temos cinco jogos pela frente para somar pontos e subir. O jogo contra o Cruzeiro será difícil, conhecemos o adversário. Sabemos da importância deste jogo. Vamos buscar os três pontos para nos afastarmos da zona do desconforto", prometeu o zagueiro Henrique.

"Se fossem somados os pontos que perdemos por erros de arbitragem, estaríamos brigando lá em cima".

Até Jair Ventura saiu de campo no domingo elogiado pela torcida, que reconheceu o esforço dos jogadores. Para o técnico, foi a melhor atuação do elenco sob o seu comando. Por isso ele demonstra otimismo e diz que ainda sonha com o G-6.

CRUZEIRO

Fábio; Lucas Romero, Léo, Manoel, Egídio; Ariel Cabral, Henrique, Mancuello, Thiago Neves, Rafinha; Fred. T.: Sidnei Lobo

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Douglas, Jadson; ; Romero, Danilo, Pedrinho. T.: Jair Ventura

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 21h45 desta quarta

Juiz: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)