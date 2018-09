A cidade de Curitiba recebeu a 19ª unidade da Oral Unic Implantes. A primeira unidade do estado do Paraná, que conta com um investimento de mais de 1 milhão de reais, é especializada em implantodontia e procedimentos de estética orofacial, como bichectomia, lentes de contato dental, ortodontia, botox, entre outros. A Oral Unic Curitiba fica na Avenida Visconde de Guarapuava, 4.451, no bairro Batel.

Londrina

A Ademilar - empresa paranaense pioneira na venda de consórcio imobiliário no Brasil - inaugurou uma unidade de negócio da marca em Londrina, a 38ª no Paraná. Para a diretora-superintendente da Ademilar, Tatiana Schuchovsky Reichmann, a chegada da empresa na cidade representa também a possibilidade de melhores investimentos aos londrinenses. “O consumidor descobriu que programar a compra, reforma ou construção de um imóvel por meio do consórcio é financeiramente mais saudável que pagar juros abusivos”, analisa.

* Neste sábado, a partir das 14 horas, o Novo Batel Kids começa as atividades de lazer e aprendizado dedicadas ao público infantil. A programação de Primavera tem a orientação dos educadores do Muralzinho de Ideias.

* Referência em Curitiba pela culinária, ambiente e atendimento, o La Varenne foi eleito o melhor restaurante em oito categorias dos prêmios Top View Gastronomia 2018, Veja Comer e Beber 2018/2019 e Bom Gourmet, que elegeram os melhores da cidade.

* A Unimed Curitiba acaba de lançar o “Viva Bem”, um programa inédito de relacionamento que oferece um clube de vantagens e descontos, além de informações sobre saúde e bem-estar para ajudar os beneficiários a cuidarem da saúde e aproveitarem melhor a vida. No Paraná, a cooperativa é a única do segmento a oferecer um programa como este.

* Até o dia 28 de outubro, o ParkShopingBarigü oferece experiências incríveis na “Intergaláctica”, um das maiores rodas-gigantes itinerantes da América Latina, e no “El Loco”, o chapéu mexicano mais divertido do Brasil. Além dos dois brinquedos exclusivos, nos fins de semana o PKB Fun Park oferecerá uma praça gourmet de food trucks e atrações especiais.

* A Natura inaugura loja no shopping Mueller, no dia 11 de setembro, às 10h.