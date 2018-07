Um novo aplicativo para o turismo

Hoje em dia a expressão “Sem lenço e sem documento” pode até ser verdadeira, mas sem celular ninguém consegue ficar. Pensando nisso, a equipe de desenvolvimento da Fator BLE, empresa curitibana especializada em tecnologia Bluetooth Low Energy, criou o “Neelo” - um aplicativo que apresenta informações de pontos turísticos em qualquer lugar do mundo, apenas pela proximidade do usuário ao monumento. Dispositivos instalados no local detectam a presença de um aparelho habilitado e as informações ficam disponíveis no aplicativo para o usuário navegar.

A solução está sendo apresentada em primeira mão durante a 13ª edição do Festival das Cataratas, um dos maiores eventos de turismo realizados na América Latina que começou ontem. Até amanhã, os participantes do festival e moradores de Foz do Iguaçu terão a oportunidade de utilizar o aplicativo para conhecer 10 pontos turísticos da cidade, que é sede do evento. “Nosso objetivo, com este lançamento, é mostrar ao profissional de turismo uma ferramenta aliada ao seu negócio, seja em hotelaria, entretenimento, agência de viagens ou aos próprios guias, que poderão ter um complemento ao seu trabalho na plataforma. Queremos democratizar o acesso às informações sobre os pontos turísticos, além de globalizá-las, por meio de textos e áudio em diversas línguas”, explica o cofundador da empresa, Cid Vianna.

O aplicativo conta com três níveis de informação, onde o usuário tem a opção de aprofundar-se no assunto caso tenha interesse naquele monumento. O conteúdo será elaborado em parceria com entidades locais, como secretarias do turismo, com o intuito de manter a credibilidade das informações e imagens inseridas no aplicativo. “A grande sacada do Neelo é oferecer informação gratuita, de qualidade, e por tempo indeterminado ao turista, que ganha mais liberdade para explorar atrações no mundo todo. Uma solução simples, barata e com grande relevância cultural e econômica para cidades que pretendem investir em turismo”, complementa Francisco Sofiati, cofundador da Fator BLE. O aplicativo já está disponível para download gratuito na Apple Store e Google Play.

