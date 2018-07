No dia 29 de junho, às 20h30, na Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273, Curitiba - PR), será realizado o concerto “Um recital pela vida”, com o pianista Alvaro Siviero. O músico se apresentará como voluntário em prol da ampliação da Oncologia do Hospital São Vicente. A temática musical será “Um encontro com Chopin”, na qual serão apresentadas as obras do compositor polonês e suas influências em Rachmaninov e Liszt. Os ingressos já estão à venda na tesouraria do Hospital (Rua Vicente Machado, 401) e custam R$ 80,00. A Capela Santa Maria dispõe de 275 lugares.

Toscana faz 40 anos

O Restaurante Toscana, um dos mais tradicionais da cidade está em nova fase. A ideia é trazer para o restaurante Toscana os melhores shows nacionais e internacionais. A casa receberá no sábado dia 30 de junho, pela primeira vez o show nacional do cantor Moacyr Franco e banda. Um show especial para Curitiba, onde o cantor mineiro traz os maiores sucessos nestas mais de seis décadas de história.Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos

Balanço:

** O Salão Curitibano de Artes Visuais, segue com inscrições abertas até 06 de julho. Artistas consagrados e iniciantes do Brasil todo podem se inscrever e concorrer aos R$26 mil em prêmios. O regulamento com todas as normas e orientações pode ser acessado no Portal do Clube (www.clubecuritibano.com.br). A fase seguinte, de seleção das obras que participarão do Salão, está prevista para os dias 24, 25 e 26 de julho.

** A recém-inaugurada clínica Oral Spa Concept, da cirurgiã dentista Paloma Palma, é uma das pioneiras no oferecimento de algumas das últimas novidades do setor. Com 12 anos de experiência na odontologia, Dra. Paloma começou a planejar um novo passo na carreira ao considerar a ideia de migrar de um consultório “convencional” para uma clínica altamente tecnológica que atendesseintegralmente os pacientes.

** As férias de julho estão chegando e a Rede Deville lança a campanha Mega Promo que para o mês de julho terá um desconto ainda maior: 25%. Os clientes terão quatro dias para fazer as reservas com o valor promocional. De 22 a 25 de junho, usando o código MEGAPROMO em https://www.deville.com.br/megapromo-julho/, pelo 0800 7031866 ou diretamente no hotel escolhido, o desconto é válido para o período de julho.

** O Parada Pet, maior evento da cidade voltado para a família e seus animais de estimação, terá sua segunda edição neste final de semana, no Parcão, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Elaborado pelos empresários Cezinha Mocelin, Jeje e Patrik Cornelsen, da Agência 302, em parceria com a Casa do Produtor, reunirá pelo segundo ano consecutivo as melhores e maiores marcas de produtos para pets e também suas famílias. O Parada Pet 2018 conta ainda com patrocínio Master da Purina, Premier Pet e Special Dog.