Uma década depois, Palmeiras e São Paulo voltam a brigar pelo Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há uma década, nesta mesma altura do Brasileiro, São Paulo e Palmeiras brigavam na parte de cima da tabela em busca do título nacional. Cenário que se repete e cerca o clássico deste sábado (6), no Morumbi.

O Palmeiras iniciou a 28ª rodada na liderança, com 53 pontos, mesma pontuação do vice-líder Internacional, mas superando os gaúchos no saldo de gols.

Com 52 pontos, o São Paulo precisa da vitória para não se afastar da briga pela liderança, perdida no último jogo.

Em 2008, também na 28ª rodada, a equipe alviverde liderava o Brasileiro com 50 pontos. Já o time tricolor ocupava a quinta posição, com 46, empatado com Cruzeiro, o terceiro, e Flamengo, o quarto. Uma diferença maior para o líder do que a atual.

Na época, o segundo turno do campeonato foi marcado pela reação do clube do Morumbi. E não demorou para que deixasse o Palmeiras e os outros rivais pelo caminho.

Nas 11 rodadas seguintes, conquistou 29 pontos dos 33 possíveis e sagrou-se campeão do torneio, o terceiro consecutivo sob o comando do técnico Muricy Ramalho.

"Em 2008, o time do tricampeonato não era tecnicamente o melhor. Os dois times mais fortes eram o Palmeiras e o Grêmio. Viemos por fora e conquistamos o título", diz Muricy Ramalho à reportagem.

Já o Palmeiras, que vivia um jejum de 14 anos sem o título nacional, deixou escapar a ponta e terminou em quarto.

Nas mesmas 11 rodadas que o rival usou para chegar à conquista, o clube alviverde somou apenas 15 pontos.

"Outro detalhe importante foi que não liderávamos a competição. Quando você lidera, vira o alvo. Ficávamos atentos ao movimento dos líderes e como poderíamos alcançar", conta o ex-treinador, hoje comentarista da Rede Globo e dos canais SporTV.

Naquela edição, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram pela 30ª rodada, no Parque Antárctica. Os são-paulinos abriram 2 a 0 no placar com Rogério Ceni, de pênalti, e Dagoberto. Kleber e Leandro marcaram no segundo tempo e deixaram tudo igual.

Em caso de vitória, o Palmeiras reassumiria a liderança, o que não conseguiu mais até o fim do campeonato. O São Paulo ficou em quarto com o empate, mas depois do clássico, venceu sete dos oito jogos restantes e levantou a taça depois de superar o Goiás, em Brasília, na última rodada.

Em 2008, Diego Souza defendia o Palmeiras e foi expulso no clássico disputado no Parque Antártica. Hoje, é o artilheiro são-paulino no Brasileiro, com 10 gols.

Reserva no Palmeiras, Jean era titular da equipe tricolor e formava com Hernanes a dupla de volantes.

Em 2009, o Palmeiras voltou a sonhar com o título. Assumiu a liderança pela primeira vez na 15ª rodada, caindo para o segundo lugar na 19ª. Já no returno, na 21ª rodada, voltou à ponta da tabela, onde ficou até a 33ª. A equipe caiu de rendimento na reta final e ficou fora até da zona de classificação para a Libertadores.

"O Palmeiras tinha um bom time, mas não tínhamos um plantel. Se você não tiver um elenco no Brasileiro, fica sem chances de ser campeão. O time pode até liderar a competição, mas chega um momento que precisa do grupo e, se não tiver, fica muito difícil", lembra Muricy, que havia assumido a equipe alviverde durante a competição.

Caso conquistasse o título, o treinador ganharia seu quarto título consecutivo, algo que nenhum técnico conseguiu até hoje no torneio.

Já o São Paulo, que terminou o primeiro turno na quarta posição, esboçou nova reação e assumiu a ponta na 34ª rodada. Manteve a liderança até a 36ª. Na penúltima partida do campeonato, perdeu para o Goiás por 4 a 2, em Goiânia, e caiu novamente para a quarta colocação -encerrou a competição em terceiro.

Neste sábado, o time tricolor terá a volta do meia-atacante Everton, recuperado de lesão após dois jogos fora.

Já o Palmeiras, que não atuará no próximo meio de semana, deverá ter em campo a equipe titular, com os atletas que jogam a Libertadores.

SÃO PAULO

Sidão; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins, Reinaldo; Jucilei, Hudson, Nenê, Everton; Rojas, Diego Souza. T.: Diego Aguirre

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima; Willian, Deyverson, Dudu. T.: Luiz Felipe Scolari

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 18h deste sábado

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)